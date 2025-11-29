خالد الغندور: الأهلي لم يرسل أي شكوى بشأن تصرفات جماهير الجيش الملكي

أكد الإعلامي خالد الغندور على عدم تقدم إدارة الأهلي حتى اللحظة بأي شكوى رسمية ضد نادي الجيش الملكي أو جماهيره، وذلك على خلفية التجاوزات التي شهدتها مواجهة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: الأهلي لا يزال يدرس الموقف بالكامل قبل اتخاذ أي خطوة رسمية، مشيرًا إلى أن قرار تقديم الشكوى من عدمه سيعتمد بشكل أساسي على التقرير الرسمي لمراقب المباراة.

وتابع: في حال تضمّن تقرير المراقب أي إشارات واضحة لتلك التجاوزات، فإن الأهلي لن يكون بحاجة لتقديم شكوى، إذ سيقوم الاتحاد الأفريقي بدوره بناءً على ما ورد في التقرير.

وواصل: الأهلي يتحرك وفق اللوائح، وأن النادي أمامه مهلة 48 ساعة لتقديم شكوى رسمية إذا قرر ذلك بعد الاطلاع على كل المستندات المتاحة.