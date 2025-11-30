قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الأمير ويليام يعرب عن "تأثره بشجاعة" أطفال غزة الذين يتلقون العلاج في المملكة المتحدة
بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
موعد صلاة العشاء.. اعرف مواقيت صلوات اليوم
أسعار التذاكر تصل إلى 12 ألف جنيه.. تفاصيل وضوابط حفل أنغام الاستثنائي عند الأهرامات
موعد مباراة ليفربول ووست هام فى الدوري الانجليزي .. والقنوات الناقلة
مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح على حانة بوسط المكسيك
الداخلية تحيل أكثر من 115 ألف مخالفة مرورية للنيابة خلال 24 ساعة
التنمية الحضرية: جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية.. و«جولف كار» بديلة للسيارات
فن وثقافة

من الجرأة إلى الاعتذار.. قصة تصريحات عمرو يوسف عن فيلم "السلم والتعبان"

عمرو يوسف
عمرو يوسف
أحمد إبراهيم

تصدر اعتذار الفنان عمرو يوسف تريند جوجل بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول الألفاظ التى احتوى عليها فيلمه الأخير “السلم والتعبان 2”، ونرصد فى التقرير التالي القصة الكاملة لتصريحات عمرو يوسف. 

بداية قصة تصريحات عمرو يوسف

حالة من الجدل الواسع أثارها الفنان عمرو يوسف خلال المؤتمر الصحفى لفيلمه “السلم والتعبان 2”  حينما تحدث النجم عمرو، حيث استخدام بعض المصطلحات الجريئة فى الحوار قائلًا: "إحنا كنا بنعمل فيلم “واحد صحيح” من 15 سنة وكنا خايفين نقول كلمة (ف)، لكن النهاردة بتتقال فى كل مكان، فطبيعى إن التطور ده يحصل، لأن السينما لازم تعكس الواقع".

كما أوضح عمرو يوسف : “بالنسبة للجراءة، عكس الكلمة دى هو الخوف أو الجبن، وأنا مش عايز أعمل فيلم جبان أو أخاف، أنا عايز أعمل فيلم جرئ، يقدم فكرة حقيقية ويكسر التابوهات المعتادة”.

اعتذار عمرو يوسف

وبعد سلسلة من الهجوم على تصريحات عمرو يوسف فى المؤتمر الصحفي قرر أن يخرج عن صمته ويقدم اعتذارا عن تصريحات مؤكدا أن خانه التعبير فى بعض العبارات 

وأضاف عمرو يوسف : “ الناس عارفة إنى شخص كويس وإن ألفاظى مش كده وكنت نازل المؤتمر على لحم بطنى، وكنت خايف من ردود الفعل على الفيلم والتوتر خلانى أقول كلام غلط وأنا بعتذر لأى حد اتضايق منى بسبب المعنى اللى قولته وأنا ما قصدتوش والجرأة فى الفكرة ومها شتمت مش هقدر أقول ألفاظ فى الشارع وبعتذر لكل حد وصلته رسالة مش مقصودة مني”.

وأوضح عمرو يوسف أن نجاح الفيلم فى الوطن العربى أسعده كثيرًا، حيث تجاوزت إيراداته فى مصر 50 مليون جنيه خلال أقل من أسبوعين، بينما بيعت أكثر من 420 ألف تذكرة فى دول الخليج، مما يعكس تفاعل الجمهور وحبهم للفيلم.

