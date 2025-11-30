مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر انستجرام.. شاهد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تعيد فتح التقديم في خمس مسابقات جديدة لتعيين معلمي الحصة
ظلموني ومش ندمان.. كواليس اعتزال محمود البنا التحكيم
منتخب مصر يتوّج بلقب بطولة «ريد بُل هاف كورت» في دبي
بأسعار لم يسبق له مثيل.. ساعات ذكية جديدة من كاسيو تغزو الأسواق
المشاط تجتمع بـ7 سفراء أفارقة لتعزيز التكامل الاقتصادي في مؤتمر «أفريقيا التي نريدها»
سلوى بكر تفوز بجائزة البريكس الأدبية
هتدفع غرامة .. لو جاتلك فاتورة كهرباء بـ 100 جنيه
تأهل 3 لاعبين إلى نهائي بطولة العالم للكاراتيه
مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي
أليو ديانج يماطل الأهلي بشأن تجديد العقد وسط عروض خليجية مغرية.. تفاصيل
إجراءات عاجلة بجميع مدارس محافظة القاهرة لحماية الطلاب من فيروس ماربورج
سعر الدولار اليوم في مصر بمستهل تعاملات الأحد الصباحية
شاركت الفنانة مي عمر متابعها  صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة أنستجرام.

اطلاله مي عمر

وظهرت مي عمر في الصور بإطلالة لافتة مرتدية فستان بني قصير، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها.

رمضان 2026.. القائمة الكاملة للمشاركين في مسلسل الست موناليزا بطولة مي عمر

وتستعد النجمة مي عمر للمنافسة في موسم دراما رمضان المقبل 2026 بمسلسلها الجديد الست موناليزا، والذي يشاركها في بطولته عددا من النجوم البارزين.

وتضم القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الست موناليزا، كل من، مي عمر، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم وفاء عامر، سماء إبراهيم، أحمد مجدي، محمد محمود، مريم الجندي، وجوري بكر، والمسلسل تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي، والعرض على قنوات MBC.

من ناحية أخرى، بدأت الفنانة مي عمر خلال الفترة الماضي تصوير مشاهدها في فيلم شمشون ودليلة، والذي يجمعها بالنجم أحمد العوضي في أول تعاون بينهما.

كانت شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع قد أعلنت  مؤخرًا، عن تعاقد النجمة مي عمر على بطولة فيلم شمشون ودليلة مع الفنان أحمد العوضي.

وكتبت الشركة عبر صفحتها بموقع فيسبوك : “المنتج أحمد السبكي والمنتج كريم السبكي يتعاقدان مع النجمة مي عمر على بطولة فيلم شمشون ودليلة والتي ستجسد شخصية (دليلة) .. وسيكون اللقاء الأول لها مع النجم أحمد العوضي .. والذي سيجسد شخصية (شمشون) .. حيث تم رصد ميزانية ضخمة للعمل للخروج بأفضل صورة”.

وأكملت الشركة : "لما يتضمنه من مشاهد أكشن وإثارة وكوميديا .. ويتم الآن الاستقرار على دولة أوروبية لتصوير جزء من أحداث الفيلم هناك .. ويجري الآن العمل على التحضيرات الأولية .. وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الأخرى قريباً".

جدير بالذكر أن، مسلسل إش إش لـ مي عمر، حقق نجاحاً ملحوظًا ونسب مشاهدة عالية وقت عرضه في رمضان الماضي، وقدمت مي خلال أحداثه شخصية إش إش، التي تعمل كراقصة، وتواجه العديد من الأزمات، كما تناول المسلسل عالم الراقصات والصعوبات اللاتي تواجهن.

مسلسل إش إش، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل، وياسر عزت، مع عدد من ضيوف الشرف ومنهم أحمد زاهر وكريم فهمي ومحمد ممدوح ومحمد عبدالرحمن، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

