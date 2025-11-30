أحمد مراد: منى زكي ممثلة جبارة وننتظر عرض فيلم الست في مراكش

أكد الكاتب والسيناريست أحمد مراد في تصريحات خاصة على استقباله وتفهمه لحالة الجدل المصاحبة لعرض فيلم الست، مشيرا إلى أهمية المطربة التي يقدسها الوطن العربي بشكل لافت.



وأشار إلى أن النجمة طولة منى زكي، تتصدى لتجسيد مشاعر ولمحات من حياة أم كلثوم لذا كان من الضروري الإعتماد على مطربة كبيرة لديها قدرات تمثيلية جبارة.



وشدد أحمد مراد على أن الجدل الذي صاحب طرح الإعلان الرسمي لفيلم الست يعكس حالة حب الجمهور لكوكب الشرق أم كلثوم.



وأعرب أحمد مراد عن سعادته بعرض فيلم “الست” في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش" والذي استقبل الفيلم فر مراحله النهائية قبل عام في منصة دعم انتاجه.



فيلم الست

يركز فيلم الست على المحطات البارزة في حياة أم كلثوم، بدءًا من رحلتها في عالم الغناء وصولًا إلى معاناتها مع مرض نادر، وهو “فرط نشاط الغدة الدرقية”، الذي أثر على حياتها الفنية، متسببًا في أعراض مثل جحوظ العينين.

كما يتناول الفيلم تحديها للمرض، خاصة أن الجراحة كانت العلاج الوحيد، وهو ما كان يمثل خطرًا على أحبالها الصوتية ومستقبلها الغنائي.

دراما مثيرة

وتظهر منى زكي، والتي تُجسد شخصية أم كلثوم، خلال أحداث فيلم "الست"، وهي تصعد إلى المسرح، لتقف أمام جمهورها، الذي جاء من مختلف المحافظات، بينما هي شاردة الذهن نوعًا ما، بسبب مخاوفها وقلقها من المرض، لتتذكر تفاصيل رحلتها، بالتزامن مع صعودها المسرح، وحماس الجمهور لاستقبالها وسماع صوتها، وذلك في إطار درامي مثير.