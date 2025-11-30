قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الأمير ويليام يعرب عن "تأثره بشجاعة" أطفال غزة الذين يتلقون العلاج في المملكة المتحدة
بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
موعد صلاة العشاء.. اعرف مواقيت صلوات اليوم
أسعار التذاكر تصل إلى 12 ألف جنيه.. تفاصيل وضوابط حفل أنغام الاستثنائي عند الأهرامات
موعد مباراة ليفربول ووست هام فى الدوري الانجليزي .. والقنوات الناقلة
مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح على حانة بوسط المكسيك
الداخلية تحيل أكثر من 115 ألف مخالفة مرورية للنيابة خلال 24 ساعة
التنمية الحضرية: جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية.. و«جولف كار» بديلة للسيارات
محافظات

محافظ أسيوط: تنفيذ أول منطقة ورش لتدوير المخلفات بقرية الحبايشة بساحل سليم

محافظ أسيوط: تنفيذ أول منطقة ورش لتدوير المخلفات بقرية الحبايشة بساحل سليم
محافظ أسيوط: تنفيذ أول منطقة ورش لتدوير المخلفات بقرية الحبايشة بساحل سليم
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بدء تخطيط وتنفيذ أول منطقة ورش متكاملة لتدوير المخلفات الصلبة بقرية الحبايشة التابعة لمركز ساحل سليم.

وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز منظومة إدارة المخلفات وتحويلها إلى موارد اقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

محافظ أسيوط يتلقي أصحاب كسارات البلاستيك

جاء ذلك خلال لقاءه بعدد من أصحاب كسارات البلاستيك، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وهالة محمود فرغلي رئيس مجلس إدارة جمعية عطاء الخير لتنمية المجتمع، حيث تمت مناقشة أوضاع العاملين في هذا النشاط، وسبل توفيق أوضاعهم، وتسهيل الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج التراخيص.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في مناطق شرق أسيوط، خاصة بمركزي البداري وساحل سليم، إلى جانب الفرص الواعدة المنتظر توفرها عقب الانتهاء من تنفيذ المحور التنموي الجديد الذي يربط المحافظة بالبحر الأحمر عبر طريق البداري – البحر الأحمر، مؤكداً أنه سيمثل شريانًا اقتصاديًا مهمًا يسهم في تنشيط حركة التجارة والاستثمار.

وأوضح محافظ أسيوط أن المنطقة الجديدة المزمع تنفيذها قرب محطة الصرف الصحي بالحيايشة ستضم ورشاً متخصصة في فرز وتجميع وتدوير المخلفات بأنواعها، تمهيدًا لطرحها للإيجار وفق الضوابط القانونية، مشيرًا إلى أن قرية الحبايشة تضم نحو 70 كسارة و4 ماكينات تخريز، ما يجعلها من المناطق المؤهلة لتطوير صناعة تدوير المخلفات، كما شدد على أهمية التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل الإجراءات وتوفير التمويل والدعم الفني للراغبين في تطوير مشروعاتهم.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بمتابعة تنفيذ المشروع أولاً بأول، والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية لضمان سرعة الإنجاز وتذليل أي عقبات، مع توفير الدعم الفني واللوجستي بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة تقدم دعمًا كاملًا لهذا القطاع المهم، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، وتحسين منظومة النظافة العامة، وتحويل المخلفات إلى قيمة اقتصادية تسهم في تقليل معدلات التلوث وتحسين بيئة العمل والمجتمع.

أسيوط تدوير المخلفات ورش متكاملة منظومة إدارة المخلفات أخبار أسيوط أخبار المحافظات

