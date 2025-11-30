محافظ أسيوط: تنفيذ أول منطقة ورش لتدوير المخلفات بقرية الحبايشة بساحل سليم

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بدء تخطيط وتنفيذ أول منطقة ورش متكاملة لتدوير المخلفات الصلبة بقرية الحبايشة التابعة لمركز ساحل سليم.

وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز منظومة إدارة المخلفات وتحويلها إلى موارد اقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

محافظ أسيوط يتلقي أصحاب كسارات البلاستيك

جاء ذلك خلال لقاءه بعدد من أصحاب كسارات البلاستيك، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وهالة محمود فرغلي رئيس مجلس إدارة جمعية عطاء الخير لتنمية المجتمع، حيث تمت مناقشة أوضاع العاملين في هذا النشاط، وسبل توفيق أوضاعهم، وتسهيل الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج التراخيص.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في مناطق شرق أسيوط، خاصة بمركزي البداري وساحل سليم، إلى جانب الفرص الواعدة المنتظر توفرها عقب الانتهاء من تنفيذ المحور التنموي الجديد الذي يربط المحافظة بالبحر الأحمر عبر طريق البداري – البحر الأحمر، مؤكداً أنه سيمثل شريانًا اقتصاديًا مهمًا يسهم في تنشيط حركة التجارة والاستثمار.

وأوضح محافظ أسيوط أن المنطقة الجديدة المزمع تنفيذها قرب محطة الصرف الصحي بالحيايشة ستضم ورشاً متخصصة في فرز وتجميع وتدوير المخلفات بأنواعها، تمهيدًا لطرحها للإيجار وفق الضوابط القانونية، مشيرًا إلى أن قرية الحبايشة تضم نحو 70 كسارة و4 ماكينات تخريز، ما يجعلها من المناطق المؤهلة لتطوير صناعة تدوير المخلفات، كما شدد على أهمية التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل الإجراءات وتوفير التمويل والدعم الفني للراغبين في تطوير مشروعاتهم.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بمتابعة تنفيذ المشروع أولاً بأول، والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية لضمان سرعة الإنجاز وتذليل أي عقبات، مع توفير الدعم الفني واللوجستي بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة تقدم دعمًا كاملًا لهذا القطاع المهم، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، وتحسين منظومة النظافة العامة، وتحويل المخلفات إلى قيمة اقتصادية تسهم في تقليل معدلات التلوث وتحسين بيئة العمل والمجتمع.