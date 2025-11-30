قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"مقرف".. تريزيجيه هوجم بسـ.ـكين | تعليق ناري لصحيفة إسبانية على أحداث الأهلي والجيش الملكي
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الأمير ويليام يعرب عن "تأثره بشجاعة" أطفال غزة الذين يتلقون العلاج في المملكة المتحدة
بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
موعد صلاة العشاء.. اعرف مواقيت صلوات اليوم
أسعار التذاكر تصل إلى 12 ألف جنيه.. تفاصيل وضوابط حفل أنغام الاستثنائي عند الأهرامات
موعد مباراة ليفربول ووست هام فى الدوري الانجليزي .. والقنوات الناقلة
مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح على حانة بوسط المكسيك
فساتين النجمات من حفل زفاف أروى جودة ..أجرأهن ناهد السباعي

رنا عصمت

احتفلت الفنانة المصرية أروى جودة مساء أمس بزفافها في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط أجواء مبهجة وحضور واسع لنجوم الفن والإعلام وأفراد أسرتها وأصدقائها المقربين.


وحرصت بعض النجمات على الظهور فى الفرح بفساتين لافتة و جريئة على رأسهن الفنانة ايتن عامر و ناهد السباعى.

حفل زفاف أروى جودة 

احتفلت الفنانة أروى جودة مساء أمس بزفافها في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط أجواء مبهجة وحضور واسع لنجوم الفن والإعلام وأفراد أسرتها وأصدقائها المقربين.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من المشاهير الذين حرصوا على مشاركة أروى فرحتها، حيث جاءت الإطلالة الأولى للعروس بفستان أبيض أنيق تميز بالبساطة والرقي، بينما ظهر زوجها ببدلة كلاسيكية أنيقة.

وتفاعل الحضور مع الزفة ودخول العروسين، ليعمّ المكان أجواء من الفرح والتصفيق، فيما التقط الضيوف الصور التذكارية التي وثّقت لحظات الاحتفال.

