فساتين النجمات من حفل زفاف أروى جودة ..أجرأهن ناهد السباعي

وحرصت بعض النجمات على الظهور فى الفرح بفساتين لافتة و جريئة على رأسهن الفنانة ايتن عامر و ناهد السباعى.

حفل زفاف أروى جودة

احتفلت الفنانة أروى جودة مساء أمس بزفافها في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط أجواء مبهجة وحضور واسع لنجوم الفن والإعلام وأفراد أسرتها وأصدقائها المقربين.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من المشاهير الذين حرصوا على مشاركة أروى فرحتها، حيث جاءت الإطلالة الأولى للعروس بفستان أبيض أنيق تميز بالبساطة والرقي، بينما ظهر زوجها ببدلة كلاسيكية أنيقة.

وتفاعل الحضور مع الزفة ودخول العروسين، ليعمّ المكان أجواء من الفرح والتصفيق، فيما التقط الضيوف الصور التذكارية التي وثّقت لحظات الاحتفال.