انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.. كتلة باردة تضرب البلاد وتغيّر ملامح الطقس

تشهد البلاد خلال الساعات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار انخفاض القيم الحرارية مقارنة بالأيام الماضية.

ويأتي ذلك نتيجة لتأثر مصر بكتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط، مما أدى إلى طقس أكثر برودة من المعتاد في هذا الوقت من العام، خاصة على المناطق الشمالية.

مزيد من الإنخفاضات فى درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك مزيد من الإنخفاض فى قيم درجات الحرارة عن الأيام الماضية، وسيكون بمعدل من 3 إلى 4 درجات، نظرا لتأثر البلاد بكتل هوائية معتدلة ومنخفضة فى قيم درجات حرارتها بشكل كبير قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن قيم درجات الحرارة اليوم أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، خاصة فى المحافظات الشمالية، وجنوب الصعيد درجات حرارتها حول المعدلات، وتصل ما بين ال28 إلى 29 العظمي نهارا، وبالقاهرة الكبري ما بين ال22 إلى 23 درجة، وأقل درجة بالأماكن الساحلية.

أجواء مائلة للبرودة ليلا

وتابعت أن الطقس نهارا معتدل بشكل كبير فى معظم المحافظات الشمالية، وترتفع فى المحافظات الداخلية، وتكون الأجواء بها مائلة للحرارة فى جنوب الصعيد ومناطق من جنوب سيناء، لافتة إلى أن الطقس خلال فترات الليل تنخفض الأجواء أكثر، خاصة فترات الفجر والصباح الباكر، والصغري ليلا متوقع فى القاهرة الكبري من 13 إلى 14 درجة مئوية، وبالتالي الأجواء تكون مائلة للبرودة فى أغلب المحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل الحرارة على جنوب سيناء، حارًا على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وهناك شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا فى بعض الطرق، إلى جانب فرص لسقوط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

القاهرة: 23 درجة

الإسكندرية: 22

شرم الشيخ: 29

مطروح: 21

أسوان: 31



