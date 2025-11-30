قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الأمير ويليام يعرب عن "تأثره بشجاعة" أطفال غزة الذين يتلقون العلاج في المملكة المتحدة
بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
موعد صلاة العشاء.. اعرف مواقيت صلوات اليوم
أسعار التذاكر تصل إلى 12 ألف جنيه.. تفاصيل وضوابط حفل أنغام الاستثنائي عند الأهرامات
موعد مباراة ليفربول ووست هام فى الدوري الانجليزي .. والقنوات الناقلة
مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح على حانة بوسط المكسيك
الداخلية تحيل أكثر من 115 ألف مخالفة مرورية للنيابة خلال 24 ساعة
التنمية الحضرية: جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية.. و«جولف كار» بديلة للسيارات
توك شو

انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.. كتلة باردة تضرب البلاد وتغيّر ملامح الطقس

الأرصاد
الأرصاد
هاجر ابراهيم

تشهد البلاد خلال الساعات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار انخفاض القيم الحرارية مقارنة بالأيام الماضية. 

ويأتي ذلك نتيجة لتأثر مصر بكتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط، مما أدى إلى طقس أكثر برودة من المعتاد في هذا الوقت من العام، خاصة على المناطق الشمالية.

مزيد من الإنخفاضات فى درجات الحرارة 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك مزيد من الإنخفاض فى قيم درجات الحرارة عن الأيام الماضية، وسيكون بمعدل من 3 إلى 4 درجات، نظرا لتأثر البلاد بكتل هوائية معتدلة ومنخفضة فى قيم درجات حرارتها بشكل كبير قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن قيم درجات الحرارة اليوم أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، خاصة فى المحافظات الشمالية، وجنوب الصعيد درجات حرارتها حول المعدلات، وتصل ما بين ال28 إلى 29 العظمي نهارا، وبالقاهرة الكبري ما بين ال22 إلى 23 درجة، وأقل درجة بالأماكن الساحلية.

أجواء مائلة للبرودة ليلا 

وتابعت أن الطقس نهارا معتدل بشكل كبير فى معظم المحافظات الشمالية، وترتفع فى المحافظات الداخلية، وتكون الأجواء بها مائلة للحرارة فى جنوب الصعيد ومناطق من جنوب سيناء، لافتة إلى أن الطقس خلال فترات الليل تنخفض الأجواء أكثر، خاصة فترات الفجر والصباح الباكر، والصغري ليلا متوقع فى القاهرة الكبري من 13 إلى 14 درجة مئوية، وبالتالي الأجواء تكون مائلة للبرودة فى أغلب المحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل الحرارة على جنوب سيناء، حارًا على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وهناك شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا فى بعض الطرق، إلى جانب فرص لسقوط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

القاهرة: 23 درجة 

الإسكندرية: 22 

شرم الشيخ: 29 

مطروح: 21 

أسوان: 31 


 

الأرصاد درجات الحرارة الأحوال الجوية جنوب الصعيد المعدلات الطبيعية

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

الاهلي

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

انتخابات النواب

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

تعرف على قرار المحكمة الإدارية العليا بالدوائر الـ6 الملغاة بمحافظة الجيزة بانتخابات مجلس النواب

تعرّف على قرار «الإدارية العليا» بالدوائر الـ6 المُلغاة بالجيزة في انتخابات مجلس النواب

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

أحمد الشناوي

«الشناوي» يُغادر مباراة بيراميدز وباور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا.. لهذا السبب

صورة أرشيفية

الاتحاد الأوروبي: جنوب أوروبا معرض لخطر الحرب الهجينة التي تشنها روسيا

اتحاد الأطباء العرب

اتحاد الأطباء العرب يحتفل باليوم العالمي للإعاقة ويطلق المؤتمر العربي الخامس لتنمية القدرات

صورة أرشيفية

سوزان القليني: العنف ضد المرأة يشمل الرقمي والإعلامي والدولة تتخذ إجراءات صارمة للحماية

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

إنجى المقدم تظهر بشعر طويل في آخر نيولوك لها

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

شكوى الأهلي

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

عريس بزي فرعوني

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

