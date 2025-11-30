مع اقتراب رأس السنة.. سلامة الغذاء تكثف زياراتها للفنادق والمطاعم

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 44 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 22 - 28 نوفمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

في إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 85 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.

وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 43 زيارة فحص وتفتيش، كما أصدرت الإدارة 802 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 717 شركة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة نحو 5013 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 180 ألف طن، صادرة عن 1510 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 643 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات، ثمارًا وفواكه، دقيقًا ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتفصيلًا، تصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 10 آلاف طن، تلاها كل من البصل والفاصوليا بأنواعها بكمية بلغت 6 آلاف طن لكل منهما، ليصل إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة إلى 40 صنفًا بإجمالي 44 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 10 آلاف طن، تلاها الفراولة بنحو 7 آلاف طن، ثم الرومان بإجمالي 5 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 26 صنفًا بكمية بلغت 33 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت الصومال، السعودية، السودان، ليبيا وهولندا ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 175 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 1190 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 735 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 605 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1250 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1834 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 210 ألف طن، مستوردة من قِبل 762 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، فول الصويا وزيوت متنوعة، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من كندا، أمريكا والصين من بين إجمالي 115 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

ويستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 617 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بـــ 340 رسالة، ثم ميناء السخنة بـ 250 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1120 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 470 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 100 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 96 مستورد خلال نفس الفترة.

وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 59 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 306 منتجًا جديدًا، ونفذت 2 زيارة رقابية، واعتمدت 27 شركة عاملة في هذا القطاع، إلى جانب إصدار 132 شهادة بيع حر.

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية 272 زيارة تفتيشية على منشآت المخابز بمختلف المحافظات، شملت 175 مخبزًا بلديًا، 69 مخبزًا سياحيًا، 28 مخبزًا أفرنجيًا، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك، وتم تسجيل 8 مخابز جديدة خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بالمنشآت التخزينية، واصلت الإدارة حملاتها الميدانية في المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 37 مأمورية رقابية شملت محافظات الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، البحر الأحمر، القليوبية، البحيرة، بورسعيد، الأقصر، سوهاج والدقهلية.

كما تابعت الإدارة تسجيل المنشآت التخزينية، حيث تم تسجيل 5 منشآت جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1506 مخزنًا.

وفي إطار الدور الرقابي للهيئة على الرسائل الغذائية الواردة، نفذت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 86 مأمورية تحفظ شملت المرور على 147 منشأة غذائية، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري.

كما تم التحفظ على 234 رسالة غذائية واردة غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، إلى جانب إعادة التحفظ على 35 رسالة غذائية أخرى، وذلك تعزيزًا لمنظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وفيما يخص السعة التخزينية وعدم تكدس الرسائل الغذائية بالموانئ المصرية، قامت الهيئة بإعادة تصدير 8 رسائل مرفوضة، بما يسهم في ضمان انسياب حركة الواردات وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطنين.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 105 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.

وقد تم معالجة عددًا من الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية ميدانية استهدفت 90 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، كفر الشيخ، الأقصر، البحر الأحمر، بورسعيد، المنوفية والاسماعيلية، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وتناشد الهيئة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط

: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx

، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني

: [email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 57 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، المنوفية، البحر الأحمر، المنيا، الدقهلية، القليوبية، بورسعيد، أسيوط، الاسماعيلية ودمياط.

كما تم تنفيذ مأمورية لسحب عينات من أحد فروع السلاسل التجارية الكبرى بمحافظة الجيزة، وذلك للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي، ومدى الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء الواجبة.

ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2184 فرعًا تتبع 58 سلسلة تجارية.

وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 220 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 315 معاينة، واستوفت 203 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 77485 منشأة من المحال العامة.

أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 15 مأمورية تفتيشية على المحالب، في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، المنوفية، كفر الشيخ، بني سويف، الفيوم، الشرقية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 400 منشأة، بواقع 231 محلبًا و169 مركز تجميع ألبان.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، ومع اقتراب أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، كثفت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، والتي شملت أعمال التفتيش الدوري ومراجعة التراخيص للمطاعم وللفنادق، حيث نفذت الإدارة 156 زيارة بواقع 151 زيارة للفنادق، و5 زيارات للمطاعم، وذلك بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الإسكندرية، أسوان، الأقصر وجنوب سيناء.

كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة عددًا من الجولات الرقابية بلغ 26 جولة على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات القاهرة، القليوبية، قنا، الدقهلية، الشرقية وكفر الشيخ.

وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 80 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ عدة جولات متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية الحيوانية، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الاسماعيلية، السويس ومدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية، وتم تسجيل 2 مجزر دواجن نصف آلي.

وأصدرت الإدارة 15 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 17 جولة تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، المنوفية والقليوبية.

وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 780 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 27 زيارة ميدانية بمحافظات الإسكندرية، القليوبية، البحيرة ودمياط، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 737 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 494 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 63 حملة تفتيشية موسعة على 545 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود).

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من (كيك وبسكويت، مشروب صناعي) وجميعها مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى إعدام كمية من المواد الغذائية الأخرى المنتهية الصلاحية.

أيضًا تم تنفيذ حملات رقابية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، حيث تم المرور على 10 منشآت غذائية، أسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات من المواد الغذائية المشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي (ألبان، لحوم، كبدة)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تنفيذ 9 قرارات صادرة عن النيابة العامة (فحص، سحب عينات)، وبناءً على تلك القرارات تم إعدام كميات من مكسبات النكهات الصناعية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة حملات ميدانية مكثفة شملت المرور على 639 منشأة غذائية بمراكز ومدن (دمنهور، إيتاي البارود، حوش عيسى، أبو حمص، شبراخيت، كفر الدوار، أبو المطامير، الرحمانية، الدلنجات، مركز بدر، ادكو، المحمودية).

وخلال هذه الجولات، تم إعدام كميات من المواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء، لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.

كما نفذ الفرع حملات رقابية مشتركة مع التموين والطب البيطري بمركزي إيتاي البارود وأبو حمص استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية، وتم خلالها إعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي (زيوت طعام، مكسبات طعم، توابل).

وأجرى فرع الهيئة بمحافظة الاسماعيلية 18 حملة تفتيشية على السوق المحلي، حيث تم المرور على 106 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر بإعدام كميات من المواد الغذائية التي ظهرت عليها علامات الفساد الظاهري والمنتهية الصلاحية.

كما نفذ الفرع حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري على عدد من مجازر الدواجن بنطاق المحافظة.

وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقًا للضوابط المعتمدة من الهيئة.

وفي السياق ذاته، نفذ الفرع عددًا من الزيارات التفتيشية لمطاعم هيئة الرعاية الصحية (التأمين الصحي الشامل)، لمتابعة مدى إلتزامها باشتراطات ومعايير سلامة الغذاء.

وقام فرع الهيئة بمحافظة القليوبية بتنفيذ 56 حملة تفتيشية بالتعاون مع رئاسة مجلس المدينة، شملت المرور على 418 منشاّه غذائية وذلك بمراكز (شبين القناطر، بنها، قها، قليوب، حي غرب شبرا الخيمة، حي شرق شبرا الخيمة، الخصوص، طوخ، الخانكة، كفر شكر، القناطر الخيرية) وبعض القرى بالمحافظة.

وأسفرت نتائج تلك الحملات عن إعدام كميات من المنتجات الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير فى الخواص الطبيعية.

وتم التنبيه على أصحاب المنشاّت الغذائية بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والاشتراطات الصحية المتعلقة بتداول الغذاء بما يضمن توفير غذاء اّمن وسليم للمستهلكين، وبضرورة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم .

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية عددًا من الحملات التفتيشية بعضها بالتعاون مع (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الطب البيطري، مديرية التموين، البيئة، الصحة، جهاز حماية المستهلك)، وشملت الحملات المرور على 9 منشآت غذائية، أسفرت عن تحرير محاضر بعدم وجود شهادات صحية.

وفي إطار جهود الهيئة في الرقابة على السوق المحلي، أجرى مفتشو الفرع 51 حملة تفتيشية استهدفت المرور على 423 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر .

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 26 حملة تفتيشية، حيث شملت الحملات المرور على 203 منشأة غذائية بنطاق قرى ومراكز (طهطا، جرجا، حي شرق، حي غرب، أخميم، البلينا، المنشأة، طما، المراغة).

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء لضمان تداول منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر ومحافظة قنا عددًا من الحملات التفتيشية ، شملت المرور على 138 منشأة غذائية بنطاق المحافظتين، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمتغيرة في خواصها الطبيعية.

كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة واتباع اشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المقررة.

وقام فرع الهيئة بمحافظة أسيوط بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من المواد الغذائية المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية ومنتجات أخرى تظهر عليها علامات الفساد والتغير في الخواص الطبيعية (مقطعات دواجن، لحوم ودهون حيوانية، أسماك).

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، مع أخد تعهدات منهم بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة) عددًا من الحملات التفتيشية المشتركة بالتعاون مع مديريات التموين، الصحة والطب البيطري، شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية (مصنعات غذائية).

كما تم تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، شملت المرور على أحد المخازن الخاصة بالمكملات الغذائية، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وتم توجيه القائمين على المخزن بضرورة التسجيل بالهيئة واستيفاء متطلبات الترخيص.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك، البيئة، الطب البيطري، الصحة، مجلس المدينة) شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، بالإضافة إلى تنفيذ 25 حملة تفتيشية على السوق المحلي، شملت المرور على 324 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية (مقرمشات، أسماك، مقطعات دواجن، ألبان رايب، منتجات ألبان، بامية مجمدة).

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الفيوم عددًا من الحملات التفتيشية بعضها بشكل منفرد، وبعضها الآخر بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وتم ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي (لحوم، دواجن، منتجات ألبان، عصائر).

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 26 حملة تفتيشية استهدفت المرور على 184 منشأة غذائية بنطاق مراكز (أسوان، إدفو، كوم امبو، دراو، نصر النوبة)، وأسفرت عن تحرير 1 محضر بإعدام كميات متنوعة من المنتجات المجهولة المصدر والسيئة التخزين.

وفي السياق الرقابي ذاته، قام الفرع بالمرور على 18 مطبخًا من المطابخ المركزية بنطاق المحافظة، شملت مطابخ (المستشفيات، المدن الجامعية، نزل الشباب، دور رعايا الأحداث، المدارس).

وقام فرع الهيئة بمحافظة بني سويف بتنفيذ 16 حملة تفتيشية، شملت المرور على 111 منشأة غذائية، وتبين خلال الحملات وجود عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية تمثلت في عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وعدم استكمال إجراءات التراخيص اللازمة لبعض المنشآت الغذائية.

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، والتنبيه عليهم بسرعة التسجيل بالهيئة.

وقام فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمدينة بدر بتنفيذ 9 مأموريات لسحب عينات من منتجات مكملات غذائية، وذلك للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء الواجبة.

وفي إطار أعمال الرقابة على السوق المحلي نفذ مفتشو الفرع حملات رقابية على 190 منشأة غذائية، تم خلالها التنبيه على القائمين عليها بضرورة التسجيل بالهيئة، والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الجيزة (فرع الغرفة التجارية) بفحص عدد من الشكاوى وإعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما نفذ الفرع حملات رقابية على 142 منشأة غذائية بالسوق المحلي، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام بالاشتراطات اللازمة، مع إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لمتطلبات سلامة الغذاء.

وقام فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد بتنفيذ 18 حملة تفتيشية شملت المرور على 84 منشأة غذائية بنطاق المحافظة ومدينة بورفؤاد، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة المتغيرة في خواصها الطبيعية، وتمت عملية الإعدام بمعرفة صاحب المنشأة.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة شمال سيناء 15 حملة تفتيشية ضمن جهود الرقابة على السوق المحلي، شملت المرور على 149 منشأة غذائية، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم القانونية والفنية.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بتنفيذ 23 حملة تفتيشية شملت المرور على 88 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.