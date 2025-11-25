قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل انتهى الخلاف بين محمد رمضان وأحمد السقا ؟ تفاصيل
فرق الهلال الأحمر تنتشر لتقديم الدعم للناخبين في لجان القاهرة
المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعزيز التعاون بين سلامة الغذاء وجايكا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات الغذائية

رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء
رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء

استقبل الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم، ماسامي كومة، الاستشاري بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في مصر، وذلك بحضور  أحمد الكنانى من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وخلال اللقاء، ناقش الحاضرون سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية، خاصة في مجالات رفع القدرات الفنية، وتطبيق نظم سلامة الغذاء، وتطوير ممارسات التصنيع الجيد، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرتها على الامتثال للمعايير القياسية.

وأكد الدكتور طارق الهوبي أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير قدرات المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن منظومة سلامة الغذاء، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود مع جايكا وجهاز تنمية المشروعات لدعم برامج التدريب والتطوير وتحسين نظم إدارة سلامة الغذاء في قطاعي الصناعات الغذائية والزراعية.

من جانبه، أعرب السيد ماسامي كومة عن استعداد جايكا لتقديم المزيد من الدعم الفني والخبرات الدولية لتعزيز قدرات العاملين في القطاعات الإنتاجية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الغذائية، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويفتح أمامه آفاقًا تصديرية جديدة.
كما أكد الأستاذ أحمد الكنانى حرص جهاز تنمية المشروعات على تعزيز التعاون مع الهيئة وجايكا لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج تطوير فني وتمويلي تساعدها على الارتقاء بسلامة وجودة منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الأطراف على مواصلة التنسيق المشترك ووضع خطة عمل تنفيذية لدعم مشروعات التطوير الفني والرقابي، بما يسهم في تعزيز منظومة سلامة الغذاء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مستدامة تنمية تعاون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

سماع أذان الفجر

5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها

ترشيحاتنا

ارشيفيه

196 فرصة عمل لمعلمات بالحصة فى الوادى الجديد.. اعرف التفاصيل

ارشيفية

إصابة مراقب في إحدى لجان أجا بالدقهلية بحالة إعياء

جانب من اللقاء

محافظ أسوان: 200 مليون جنيه لاستكمال مشروع الإحلال والتجديد بقرى نصر النوبة

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد