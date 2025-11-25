تعزيز التعاون بين سلامة الغذاء وجايكا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات الغذائية

استقبل الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم، ماسامي كومة، الاستشاري بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في مصر، وذلك بحضور أحمد الكنانى من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وخلال اللقاء، ناقش الحاضرون سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية، خاصة في مجالات رفع القدرات الفنية، وتطبيق نظم سلامة الغذاء، وتطوير ممارسات التصنيع الجيد، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرتها على الامتثال للمعايير القياسية.

وأكد الدكتور طارق الهوبي أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير قدرات المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن منظومة سلامة الغذاء، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود مع جايكا وجهاز تنمية المشروعات لدعم برامج التدريب والتطوير وتحسين نظم إدارة سلامة الغذاء في قطاعي الصناعات الغذائية والزراعية.

من جانبه، أعرب السيد ماسامي كومة عن استعداد جايكا لتقديم المزيد من الدعم الفني والخبرات الدولية لتعزيز قدرات العاملين في القطاعات الإنتاجية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الغذائية، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويفتح أمامه آفاقًا تصديرية جديدة.

كما أكد الأستاذ أحمد الكنانى حرص جهاز تنمية المشروعات على تعزيز التعاون مع الهيئة وجايكا لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج تطوير فني وتمويلي تساعدها على الارتقاء بسلامة وجودة منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الأطراف على مواصلة التنسيق المشترك ووضع خطة عمل تنفيذية لدعم مشروعات التطوير الفني والرقابي، بما يسهم في تعزيز منظومة سلامة الغذاء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.