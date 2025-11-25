قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مكتب نتنياهو: العثور على جثة رهينة وعدم تسليمها انتهاك أخلاقي وسياسي

نتنياهو
نتنياهو
القسم الخارجي

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بيانًا أكد فيه أن العثور على جثة أحد الرهائن التي تسلمتها إسرائيل دون أن يكون هناك تطابق مع اسم من قائمة المختطفين وعدم تسليم جثث الرهائن الباقية، يشكل «خرقًا واضحًا» لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لـ موقع سي بي اس الإخباري

وجاء في البيان أن القوات الإسرائيلية، بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، تسلّمت نعشًا من الصليب الأحمر يحتوي على رفات، وبعد فحص أولي في المعهد الوطني للطب الشرعي تم التوصل إلى أن هذه الجثة لا تخص أحد الرهائن المعروفين لدى إسرائيل، حسب وكالة "تاس".

أثار الإجراء استياءًا شديدًا في تل أبيب، إذ وصفه المكتب بأنه «انتهاك أخلاقي وسياسي»، ملوّحًا باتخاذ خطوات ردّ مناسبة تجاه حركة حماس، التي تتهمها إسرائيل بإخلال التزاماتها في إطار اتفاق الوسيط لوقف إطلاق النار. 

من جانبها، كشفت التقارير أن هذا ليس الحادث الأول من نوعه فقد سبق أن  حماس أعادت رفات أحد الرهائن، أُعيدت بالفعل منذ سنوات عبر إسرائيل، وذلك ما وصفه مكتب نتنياهو بأنه «تكرار غير مقبول» ومساس بمصداقية الاتفاق. 

يذكر أن هذا الجدل يأتي في ظل تفاهم تم التوصل إليه مؤخرًا لوقف إطلاق نار يتضمن تبادلًا لأجساد الرهائن، الحية والقتلى، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. 

ويشير محللون إلى أن هذه الاتهامات قد تزيد من توتر التهدئة الهشة، وتعرّض العملية السياسية والدعوات لمزيد من التبادل لخطر الانهيار، خاصة إذا قررت إسرائيل اتخاذ «خطوات انتقامية» كما ألمح بيان نتنياهو. 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل جثث الرهائن وقف إطلاق النار القوات الإسرائيلية الشاباك الصليب الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

ترشيحاتنا

محمد مكي

محمد مكي : الدوري صعب .. والمنافسة في منطقة الهبوط تحتاج وقتًا للهروب

امام عاشور

الغندور يفجر مفاجأة بشأن احتراف إمام عاشور بالدوري الأمريكي

لورينزو بوفون

وفاة لورينزو بوفون أحد أعظم حراس المرمى يإيطاليا

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد