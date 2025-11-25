الاحتلال يعلن اغتيال سلطان الغني في جنين بعد عملية ليلية واعتقالات واسعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" في بيان مشترك، أن قوة خاصة نفذت عملية مشتركة في محيط مدينة جنين انتهت بـ"تصفية سلطان الغني"، المتهم بتنفيذ هجوم أدى إلى مقتل المستوطن جدعون بيري في 18 أغسطس 2024.

ووفق البيان، فإن الغني كان قد هاجم بيري بـ"مطرقة" قبل أن يستولي على سلاحه ومركبته ويلوذ بالفرار، ما دفع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى مطاردته منذ ذلك الحين.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، فقد استمرت العملية طوال الليل بمشاركة وحدات من الجيش والشاباك، حيث تمكنت القوات من اعتقال خمسة فلسطينيين قالت إنهم تعاونوا مع الغني وقدّموا له دعماً لوجستياً.

وتابعت القوات بعد ذلك تطويق المبنى الذي كان الغني يتحصن داخله، قبل أن تندلع اشتباكات مسلحة بينه وبين الجنود. وأفاد البيان بأن القوات الإسرائيلية "قضت عليه" خلال تبادل إطلاق النار بعد رفضه الاستسلام.

وأشار الجيش إلى أنه عثر داخل المبنى عقب الاقتحام على أسلحة قالت إنها كانت بحوزة الغني، بينها بندقية "إم-16" وسلاح محلي الصنع من نوع "كارلو"، إضافة إلى مواد متفجرة وأمشاط ذخيرة.

وتعد هذه العملية أحدث حلقة في سلسلة اقتحامات لمدن وبلدات الضفة الغربية، حيث تكثّف قوات الاحتلال من عملياتها بحجة ملاحقة مطلوبين، وسط اتهامات فلسطينية بأن إسرائيل تستخدم القوة المفرطة وتنفذ عمليات اغتيال خارج إطار القانون.