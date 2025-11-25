قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل انتهى الخلاف بين محمد رمضان وأحمد السقا ؟ تفاصيل
فرق الهلال الأحمر تنتشر لتقديم الدعم للناخبين في لجان القاهرة
المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
الاحتلال يعلن اغتيال سلطان الغني في جنين بعد عملية ليلية واعتقالات واسعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" في بيان مشترك، أن قوة خاصة نفذت عملية مشتركة في محيط مدينة جنين انتهت بـ"تصفية سلطان الغني"، المتهم بتنفيذ هجوم أدى إلى مقتل المستوطن جدعون بيري في 18 أغسطس 2024.

ووفق البيان، فإن الغني كان قد هاجم بيري بـ"مطرقة" قبل أن يستولي على سلاحه ومركبته ويلوذ بالفرار، ما دفع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى مطاردته منذ ذلك الحين.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، فقد استمرت العملية طوال الليل بمشاركة وحدات من الجيش والشاباك، حيث تمكنت القوات من اعتقال خمسة فلسطينيين قالت إنهم تعاونوا مع الغني وقدّموا له دعماً لوجستياً.

وتابعت القوات بعد ذلك تطويق المبنى الذي كان الغني يتحصن داخله، قبل أن تندلع اشتباكات مسلحة بينه وبين الجنود. وأفاد البيان بأن القوات الإسرائيلية "قضت عليه" خلال تبادل إطلاق النار بعد رفضه الاستسلام.

وأشار الجيش إلى أنه عثر داخل المبنى عقب الاقتحام على أسلحة قالت إنها كانت بحوزة الغني، بينها بندقية "إم-16" وسلاح محلي الصنع من نوع "كارلو"، إضافة إلى مواد متفجرة وأمشاط ذخيرة.

وتعد هذه العملية أحدث حلقة في سلسلة اقتحامات لمدن وبلدات الضفة الغربية، حيث تكثّف قوات الاحتلال من عملياتها بحجة ملاحقة مطلوبين، وسط اتهامات فلسطينية بأن إسرائيل تستخدم القوة المفرطة وتنفذ عمليات اغتيال خارج إطار القانون.

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها

3شهور .. أسباب منع ظهور بسمة وهبة وياسمين الخطيب

كشفت عن اسم الدلع .. حقيقة علاقة أسماء جلال بعائلتها

حضره كوكبة من الأساطير.. جوائز الكاف 2025

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

