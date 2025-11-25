قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرق الهلال الأحمر تنتشر لتقديم الدعم للناخبين في لجان القاهرة
المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 50 فلسطينيا بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 50 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 50 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية
أ ش أ

ذكر نادي الأسير الفلسطيني، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، نحو 50 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية بما فيها القدس.


وأفاد نادي الأسير - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي قلقيلية، وأريحا، فيما توزعت بقيتها على محافظات جنين، بيت لحم، نابلس، ورام الله، إلى جانب ذلك يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات تحقيق ميداني في بلدة بيت أمر في محافظة الخليل بشكلٍ يوميّ.


وأشار إلى أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني يرافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب إطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، واستخدام المعتقلين رهائنا، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يقدم توصيات لحسن العشرة.. السبت المقبل

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يقدم توصيات لحسن العشرة.. السبت المقبل

ندوة توعوية بجامعة السويس حول خطورة التحرش

ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. ندوة توعوية بجامعة السويس حول خطورة التحرش

معنى لا حول ولا قوة إلا بالله

كنز من كنوز الجنة.. لا حول ولا قوة إلا بالله| اعرف معناها وسرها

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

