الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 50 فلسطينيا بالضفة الغربية

ذكر نادي الأسير الفلسطيني، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، نحو 50 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية بما فيها القدس.



وأفاد نادي الأسير - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي قلقيلية، وأريحا، فيما توزعت بقيتها على محافظات جنين، بيت لحم، نابلس، ورام الله، إلى جانب ذلك يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات تحقيق ميداني في بلدة بيت أمر في محافظة الخليل بشكلٍ يوميّ.



وأشار إلى أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني يرافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب إطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، واستخدام المعتقلين رهائنا، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.