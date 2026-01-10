انتهاء أعمال الصيانة وعودة ضخ المياه تدريجياً لمناطق الجيزة وقرية البراجيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الانتهاء من أعمال الصيانة بمحطة مياه الجيزة، وكذا أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد بقرية البراجيل.

وأكدت الشركة، أنه تم البدء في إعادة ضخ المياه تدريجياً؛ لتصل تباعاً إلى جميع المناطق المتأثرة، وهي: (شارع الطحاوية – شارع كامل واصف – شارع عصام الدالي – شارع كافور – شارع ابن الأخشيد – شارع النيل السياحي – شارع الجيزة – شارع أبي أمامة – شارع ابن مروان – شارع السلولي – شارع أمين الرافعي – شارع رفاعة – شارع حسين واصف – هيئة المساحة – شارع ثروت – شارع التحرير – شارع السد العالي)، بالإضافة إلى قرية البراجيل.

وأوضحت الشركة، أن هذه الأعمال تأتي في إطار خططها الدورية لصيانة ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.