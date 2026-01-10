قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
حكما لقمة الفراعنة والأفيال.. هل يكرر مصطفى غربال خطأ مباراة مصر والسنغال 2022
هزيمة الأهلي والزمالك.. نتائج مثيرة في دوري أليانز لرجال السلة
كاظم في "الدادة دودي" يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
الفراعنة مستعدون.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة بالترددات
خطة محكمة لعبور الأفيال.. الدفاع والهجمات المرتدة سلاح مصر أمام كوت ديفوار
السيد البدوي لـ"صدى البلد": أتعهد بإعادة حزب الوفد إلى صدارة المشهد السياسي
لتشييع نجلها..فيروز تصل إلى الكنيسة بمنطقة المحيدثة بصحبة ابنتها ريما
محافظات

انتهاء أعمال الصيانة وعودة ضخ المياه تدريجياً لمناطق الجيزة وقرية البراجيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الانتهاء من أعمال الصيانة بمحطة مياه الجيزة، وكذا أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد بقرية البراجيل.

وأكدت الشركة، أنه تم البدء في إعادة ضخ المياه تدريجياً؛ لتصل تباعاً إلى جميع المناطق المتأثرة، وهي: (شارع الطحاوية – شارع كامل واصف – شارع عصام الدالي – شارع كافور – شارع ابن الأخشيد – شارع النيل السياحي – شارع الجيزة – شارع أبي أمامة – شارع ابن مروان – شارع السلولي – شارع أمين الرافعي – شارع رفاعة – شارع حسين واصف – هيئة المساحة – شارع ثروت – شارع التحرير – شارع السد العالي)، بالإضافة إلى قرية البراجيل.

وأوضحت الشركة، أن هذه الأعمال تأتي في إطار خططها الدورية لصيانة ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

مياه الشرب بالجيزة محافظة الجيزة اخبار الجيزة

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

الإيجار القديم

للملاك والمستأجرين.. 4 مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

الكشف الطبي على 1500 مريض بقافلة كفر المدينة في الشرقية

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

إيقاف إنتاج جيب 4xe

جيب تودع سيارتها الشهيرة للأبد بسبب عيب خطير

بالصور

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

الكشف الطبي على 1500 مريض بقافلة كفر المدينة في الشرقية

ماسك يزيد نيران اشتعال المظاهرات بتغيير العلم الإيراني على إكس

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

