محافظ الوادي الجديد : انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم العام والفني

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، اليوم السبت ، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٥-٢٠٢٦ اليوم السبت، لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وتخصصات التعليم والتدريب المزودج ومدارس التربية الخاصة ( صم وضعاف السمع وفصول المكفوفين )

استقبلت اللجان وعددها نحو ٣٥٠ لجنةً موزعة على الإدارات التعليمية الخمس، نحو ٤٠ ألف طالبًا وطالبةً لأداء الامتحان، وسط أجواء من الانضباط والالتزام وتوفير كافة سبل الراحة والخدمات أمام الطلاب.

من جانبه أشار الدكتور سامى فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية و٥ غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية؛ لمتابعة سير الامتحانات ورصد أية شكاوى أو معوقات والتعامل الفوري معها.