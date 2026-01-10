طلاب جامعة أسيوط يتأهلون للتصفيات النهائية في مهرجان إبداع 14

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، تأهل عدد من طلاب ومنتخبات جامعة أسيوط إلى التصفيات النهائية في مهرجان إبداع 14 لشباب الجامعات، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة للعام الجامعي 2025/2026، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل تميز الجامعة في الأنشطة الفنية والثقافية.

وأوضح الدكتور المنشاوي أن هذا التأهل يعكس حرص جامعة أسيوط على دعم الأنشطة الطلابية المتميزة، وتنمية المهارات الإبداعية والفنية للطلاب، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في المحافل القومية، بما يسهم في بناء الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، متمنيًا التوفيق لأبنائه الطلاب في المنافسات النهائية، ومؤكدًا استمرار الجامعة في تقديم كل أوجه الدعم للطلاب الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مشاركة الجامعة جاءت ثمرة عمل منظّم ودعم متواصل للأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أن الفرق المشاركة تم إعدادها تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الشباب والرياضة صعود الطالبة/ كلاوديا عاطف فايز – كلية الطب، جامعة أسيوط، إلى التصفيات النهائية في مجال القصة القصيرة، على أن تُقام منافسات هذا المجال خلال الفترة 26–27 يناير 2026 بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، تحت تنفيذ الإدارة المركزية لتنمية الشباب – الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية.

كما تأهلت الطالبة/ آنا سيمون أنيس، والطالب/ مهرائيل يعقوب إلى التصفيات النهائية في مجال الإنشاد الجماعي ومجال الترانيم (فردي)، والمقرر إقامتها خلال 27–28 يناير 2026 بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

وفي مجال العروض المسرحية، تأهل منتخب جامعة أسيوط إلى التصفيات النهائية عن العرض المسرحي (2.0)، حيث تبدأ منافسات هذا المجال خلال الفترة من 26 يناير حتى 2 فبراير 2026 على مسرح محافظة الجيزة (وزارة الشباب والرياضة سابقًا).