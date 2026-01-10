قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع ترعة عبد الله بحي غرب

إيهاب عمر

أجرى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمشروعات البنية التحتية، حيث تفقد أعمال رصف وتطوير شارع ترعة عبد الله بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بكفاءة الطرق الداخلية، وتحقيق السيولة المرورية، وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط، والمستشار محمد محمود كامل، المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس أحمد صلاح فخري، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وممدوح جبر، رئيس حي غرب، فضلًا عن ممثلي الجهات المنفذة للأعمال.

معدلات التنفيذ

واستمع محافظ أسيوط إلى شرح تفصيلي حول معدلات التنفيذ، حيث يبلغ طول شارع ترعة عبد الله نحو 1050 مترًا، وبعرض 32 مترًا للطريق المزدوج، ويتضمن إنشاء جزيرة وسطى، إلى جانب أعمال فرد الطبقة السطحية للأسفلت، خاصة بالقطاع المواجه لكنيسة المعلمين.

 وأكد المحافظ أن الأعمال تسير وفق الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من المشروع في أقرب وقت، لما له من أهمية في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة وتخفيف الكثافات المرورية.

ووجّه اللواء الدكتور هشام أبو النصر بسرعة إزالة التعديات ورفع أية معوقات تعرقل فتح الطريق العرضي الموازي لترعة نجع حمادي، مرورًا بمنطقة الكنيسة وحتى طريق قرية درنكة وصولًا إلى موقف سيارات المعلمين، بما يسهم في فتح محاور مرورية جديدة، وتسهيل حركة الانتقال، وتقليل الضغط على الطرق الرئيسية.

وأكد محافظ أسيوط أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، سواء التنفيذية أو الخدمية، لضمان خروج الأعمال بأعلى مستوى من الجودة، والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، مع مراعاة عناصر السلامة المرورية. 

كما شدد على أن تطوير شبكة الطرق يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق بيئة عمرانية آمنة ومخططة، تواكب احتياجات النمو السكاني وتسهم في تحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.

