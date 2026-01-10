قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"مسد" تزعم خرق الحكومة السورية وقف إطلاق النار .. واتصالات بواشنطن
القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا
هبوط حاد في أسعار الكاكاو مع لجوء المصدرين للتحوط ضد موسم الحصاد
ملف الدفاع بـ الأهلي مفتوح .. الجزار يقترب ورياض فى الطريق .. وصبحي ورشدان تحت المتابعة
برد طوبة يعود بقوة.. أسبوع شتوي قاسٍ يسيطر على مصر فى هذا الموعد
القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية
صفقة تسليح.. باكستان والسودان على أعتاب تعاون عسكري بـ1.5 مليار دولار
عقدة الأفيال.. التاريخ ينحاز للفراعنة أمام كوت ديفوار قبل مواجهة اليوم
وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10-1-2026.. عيار 21 يرتفع
ترامب يلوّح بالضغط والقوة.. جرينلاند تعود إلى واجهة الصراع الجيوسياسي
لاريجاني: لدينا أزمة اقتصادية.. لكن الفوضى بيد أمريكا والصهيونية
محافظات

محافظ أسيوط يناقش مطالب مجلس أمناء وأولياء أمور مدرسة ثانوية بنات

محافظ أسيوط
إيهاب عمر

عقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس أمناء وأولياء أمور مدرسة الخياط الثانوية بنات، لبحث ومناقشة مطالبهم والاستماع إلى الشكاوى والملاحظات المطروحة، وذلك في إطار حرص المحافظة على التعامل الجاد مع قضايا المواطنين، والاستجابة السريعة للمطالب المشروعة بما يحقق المصلحة العامة للطالبات وأسرهن.

جاء اللقاء بحضور محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والنائب محمد حمدي دسوقي عضو مجلس النواب، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وممدوح جبر رئيس حي غرب، ويسري سند مدير إدارة المواقف، في إطار التنسيق والتكامل بين الجهات التنفيذية والتشريعية والتعليمية.

مطالب مجلس الأمناء وأولياء الأمور

وتناول الاجتماع الموقف الحالي لمدرسة الخياط الثانوية بنات، في ظل نقل الطالبات مؤقتًا إلى مبنى مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بنظام الفترة المسائية، لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وإعادة بناء المبنى الأصلي للمدرسة بحي غرب مدينة أسيوط. كما تم استعراض مطالب مجلس الأمناء وأولياء الأمور، وبحث عدد من الحلول العاجلة للتعامل مع التحديات المصاحبة لهذه المرحلة الانتقالية، خاصة ما يتعلق بتنظيم حركة الانتقال من وإلى المقر المؤقت.

وشهد اللقاء استعراض الجدول الزمني لأعمال إعادة البناء، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير المعتمدة للمنشآت التعليمية، وفقًا لتعليمات هيئة الأبنية التعليمية، بما يضمن تنفيذ المشروع على أعلى مستوى من الجودة والسلامة.

وأكد محافظ أسيوط حرصه على إزالة أية معوقات قد تواجه الطالبات أو أولياء أمورهن، مشددًا على استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري، وتطبيق الحلول العملية المقترحة على أرض الواقع. كما وجه بدراسة عدد من البدائل التي من شأنها التخفيف من الأعباء الواقعة على الطالبات وأسرهن خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وأوضح اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن تطوير المباني الخدمية، وفي مقدمتها المنشآت التعليمية، يحظى باهتمام بالغ من الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار خطط التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وفي ختام اللقاء، شدد محافظ أسيوط على أهمية التواصل المباشر مع مجالس الأمناء وأولياء الأمور باعتباره أحد الركائز الأساسية للوصول إلى حلول واقعية وسريعة، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في الاستماع لكافة الآراء والعمل على معالجتها بما يخدم الصالح العام.

أسيوط مجلس أمناء مدرسة الخياط الثانوية بنات هيئة الأبنية التعليمية مدرسة خديجة يوسف الثانوية

