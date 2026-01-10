ابن شقيق عمر المختار: مصر كان لها دور كبير في دعم جهاد أسد الصحراء

قال ابن شقيق عمر المختار، إن الدولة المصرية كان لها دور كبير في دعم جهاد أسد الصحراء، موضحا أن الإمدادات كانت تصل منها سواء إمدادات تموينية أو أسلحة، وكان الشعب المصري يقدم تبرعات مادية وعينية”.

وأضاف ابن شقيق المجاهد الليبي الكبير عمر المختار الملقب بأسد الصحراء ، خلال حواره عبر فضائية “النهار”، من برنامج يقدمه الإعلامي محمود سعد: “أن 90% من حقيقة ما وقع فى ذلك الوقت كانت موجودة فى فيلم عمر المختار.. ومصطفى العقاد أبدع فى إخراج الفيلم”.

وتابع: “وجدوا مادة فريدة، وهي مادة الجهاد الخاصة بعمر المختار من عام 1923 إلى 1931، وتم تصوير الفيلم فى ليبيا”.



