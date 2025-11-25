قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل انتهى الخلاف بين محمد رمضان وأحمد السقا ؟ تفاصيل
فرق الهلال الأحمر تنتشر لتقديم الدعم للناخبين في لجان القاهرة
المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام

زيلينسكي
زيلينسكي
أ ش أ

أعلن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عمروف، أن رئيس البلاد، فولوديمير زيلينسكي، يعتزم زيارة الولايات المتحدة في "أقرب موعد ممكن" خلال هذا الشهر.

وقال عمروف، في تصريح نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس - أوكرانيا"، اليوم الثلاثاء، إن الزيارة تهدف إلى استكمال المراحل النهائية من خطة السلام الأمريكية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد توصل الوفدين الأمريكي والأوكراني لتفاهم مشترك حول البنود الرئيسية للاتفاق في جنيف. 

وأضاف على مواقع التواصل الاجتماعي: "نقدر الاجتماعات المثمرة والبناءة في جنيف بين الوفدين الأوكراني والأمريكي، وكذلك جهود الرئيس ترامب المتواصلة لإنهاء الحرب".

وأكد عمروف أن الوفدين توصلا إلى تفاهم مشترك بشأن البنود الرئيسية للاتفاق الذي نوقش في جنيف، ويعول الجانب الأوكراني الآن على دعم شركائه الأوروبيين في الخطوات التالية.

وقال: "نتوقع تنظيم زيارة لرئيس أوكرانيا إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن خلال شهر نوفمبر الجاري لاستكمال المراحل النهائية والتوصل إلى اتفاق مع الرئيس ترامب".

وكان مسئولون من الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا اجتمعوا أمس الأول، الأحد، في جنيف بسويسرا لإجراء محادثات بشأن خطة السلام الأمريكية المؤلفة من 28 نقطة، وتنقسم إلى أربع فئات عامة وهي: السلام في أوكرانيا، والضمانات الأمنية، والأمن في أوروبا، ومستقبل العلاقات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا.

ورحب عدد من قادة أوروبا بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في محادثات جنيف، وذلك على الرغم من وجود بعض القضايا العالقة التي لا يزال يتعين حلها.

أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي زيارة الولايات المتحدة خطة السلام الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

سماع أذان الفجر

5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها

ترشيحاتنا

بسمة وهبة و ياسمين الخطيب

3شهور .. أسباب منع ظهور بسمة وهبة وياسمين الخطيب

اسماء جلال

كشفت عن اسم الدلع .. حقيقة علاقة أسماء جلال بعائلتها

جوائز الكاف 2025

حضره كوكبة من الأساطير.. جوائز الكاف 2025

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد