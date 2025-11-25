زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام

أعلن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عمروف، أن رئيس البلاد، فولوديمير زيلينسكي، يعتزم زيارة الولايات المتحدة في "أقرب موعد ممكن" خلال هذا الشهر.

وقال عمروف، في تصريح نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس - أوكرانيا"، اليوم الثلاثاء، إن الزيارة تهدف إلى استكمال المراحل النهائية من خطة السلام الأمريكية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد توصل الوفدين الأمريكي والأوكراني لتفاهم مشترك حول البنود الرئيسية للاتفاق في جنيف.

وأضاف على مواقع التواصل الاجتماعي: "نقدر الاجتماعات المثمرة والبناءة في جنيف بين الوفدين الأوكراني والأمريكي، وكذلك جهود الرئيس ترامب المتواصلة لإنهاء الحرب".

وأكد عمروف أن الوفدين توصلا إلى تفاهم مشترك بشأن البنود الرئيسية للاتفاق الذي نوقش في جنيف، ويعول الجانب الأوكراني الآن على دعم شركائه الأوروبيين في الخطوات التالية.

وقال: "نتوقع تنظيم زيارة لرئيس أوكرانيا إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن خلال شهر نوفمبر الجاري لاستكمال المراحل النهائية والتوصل إلى اتفاق مع الرئيس ترامب".

وكان مسئولون من الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا اجتمعوا أمس الأول، الأحد، في جنيف بسويسرا لإجراء محادثات بشأن خطة السلام الأمريكية المؤلفة من 28 نقطة، وتنقسم إلى أربع فئات عامة وهي: السلام في أوكرانيا، والضمانات الأمنية، والأمن في أوروبا، ومستقبل العلاقات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا.

ورحب عدد من قادة أوروبا بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في محادثات جنيف، وذلك على الرغم من وجود بعض القضايا العالقة التي لا يزال يتعين حلها.