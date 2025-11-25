محمد عادل: المشهد أمام لجان جنوب سيناء منظم للغاية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025

قال محمد عادل، مراسل "إكسترا نيوز" من جنوب سيناء، إن محافظة جنوب سيناء تشهد عملية انتخابية منظمة يحق خلالها لأكثر من 104 آلاف ناخب وناخبة الإدلاء بأصواتهم في مرحلتها الثانية، حيث تضم المحافظة دائرتين انتخابيتين تشملان 15 مقرًا ولجنة فرعية واحدة.

وأوضح خلال رسالة على الهواء أن الدائرة الأولى «خليج العقبة» – وتشمل شرم الشيخ ودهب وطابا والطور وكاترين – يتنافس فيها ستة مرشحين على مقعد واحد بنظام الفردي، بينهم خمسة مستقلين ومرشح ينتمي لأحد الأحزاب السياسية.

وأضاف عادل أن الدائرة الثانية «خليج السويس» التي تضم طور سيناء وعاصمة المحافظة ومدن أبو رديس وأبو زنيمة ورأس سدر، مخصّص لها أيضًا مقعد واحد على النظام الفردي، ويتنافس عليه تسعة مرشحين بينهم ثمانية مستقلين ومرشح حزبي.

وأشار إلى أن اليوم الأول من التصويت شهد إقبالًا كبيرًا في أغلب المقرات الانتخابية، بينما بدأ اليوم الثاني بإقبال متوسط سرعان ما ارتفع تدريجيًا خلال الساعة الأخيرة من مختلف فئات المواطنين في جنوب سيناء.