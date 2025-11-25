انطلاق التصويت في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا حيث انطلق اليوم الثاني من تصويت المصريين في انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية.

وتوجه الناخبون للتصويت لليوم الثاني في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى في 13 محافظةٍ تضم 73 دائرةً انتخابية و5287 لجنةً فرعية.

ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشّحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة في دائرتَي القوائم بقطاعي القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا.

تستمر عمليةُ الاقتراع من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة حتى الرابعة عصرًا