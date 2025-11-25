نوفمبر الأسود في سوهاج.. شهر مضطرب يهز الشارع ويكشف عن موجة الحوادث المؤلمة

شهدت محافظة سوهاج منذ مطلع نوفمبر 2025 سلسلة من الوقائع المؤسفة التي تنوعت بين جرائم قتل وانهيارات مفاجئة وحوادث انتحار وحرائق ومشاجرات دامية، في مشاهد أعادت القلق إلى الشارع السوهاجي.

وخلال الأيام الماضية، توالت البلاغات التي تعاملت معها الأجهزة الأمنية باحترافية، وسط متابعة دقيقة من جهات التحقيق لحسم كل واقعة وكشف ملابساتها.

وفيما يلي رصد شامل لأبرز حوادث ما مضى من الشهر في سوهاج:

ضبط "العارف".. تحريض على العنف في انتخابات دار السلام

وفي تحرك أمني سريع، تمكنت مديرية أمن سوهاج من ضبط المتهم «أ. أ. أ»، الشهير بـ"العارف"، بعد ثبوت تورطه في التحريض على إطلاق النار داخل لجان الاقتراع بدائرة دار السلام، عقب تداول تسجيل صوتي يثبت تخطيطه لإثارة الفوضى بالتنسيق مع أحد المرشحين.

وأكدت المصادر أن التسجيل تضمّن تحريضًا مباشرًا على استخدام الأسلحة النارية، ما دفع الأجهزة الأمنية لتشكيل فرق بحث عاجلة للتحقيق وجمع الأدلة، حفاظًا على سلامة الناخبين وسير العملية الانتخابية.

عملية أمنية كبرى.. مصرع 3 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ78 مليون جنيه

وفي ضربة أمنية استباقية، نفذت مديرية أمن سوهاج حملة موسعة ضد بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة، وأسفرت المواجهات عن مصرع ثلاثة من أخطر العناصر الإجرامية، وضبط كميات ضخمة من المخدرات قُدرت بـ374 كجم من الهيروين والحشيش والشابو وغيرها، إضافة إلى 98 قطعة سلاح ناري متنوعة.

ووفقًا لتقديرات الأمن، بلغت القيمة المالية للمضبوطات نحو 78 مليون جنيه، ما يعكس حجم الخطر الذي كانت تمثله تلك العصابة على أمن المحافظة.

الأسلاك القاتلة.. طفلان يصابان بصعق كهربائي في طما

وفي حادث مؤلم، تعرض طفلان في قرية كوم اشقاو بصعق كهربائي نتيجة ملامسة كشك كهرباء غير معزول، وأسفر الحادث عن إصابة الطفلين (8 و10 سنوات) بحروق من درجات مختلفة، استدعت نقلهما إلى مستشفى متخصص لعلاج الحروق.

وسادت حالة من الغضب بين الأهالي الذين طالبوا بصيانة الأكشاك الكهربائية داخل القرى تجنبًا لكوارث مماثلة.

خلاف عائلي ينتهي بجريمة بشعة.. مقتل زوجة حامل في طهطا

في مطلع الشهر، اهتزت قرية بنهو بمركز طهطا بعد مقتل سيدة حامل في شهرها التاسع على يد زوجها إثر مشادة نشبت بينهما بسبب هاتف محمول.

ووفق الفحص الأمني، وجدت المجني عليها مصابة بضربات متعددة في الرأس والجسد باستخدام ماسورة حديدية، واعترف الزوج بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات مستمرة خرجت عن السيطرة، ونُقلت الجثة للمشرحة، وتولت النيابة التحقيقات.

حريق يلتهم ثلاث منازل في الكولة بأخميم

شهدت قرية الكولة شرق أخميم حريقًا مفاجئًا امتد لثلاثة منازل متجاورة بسبب ماس كهربائي في الأسلاك الرئيسية، ودفعت الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء نجحت في السيطرة على النيران ومنع تمددها.

أسفر الحادث عن خسائر مادية دون وقوع إصابات، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لحصر التلفيات وتحديد الأسباب الفنية بدقة.

حادث مثير للجدل.. سيدة تصطدم بسيارتها بشاشة دعائية قيمتها مليون جنيه

في مدينة سوهاج، اصطدمت سيدة بشاشة عرض إلكترونية ضخمة كانت مُثبتة في أحد الشوارع لصالح حملة انتخابية، ورجّح شهود العيان أن وضع الأعمدة الحاملة للشاشة داخل الطريق بشكل غير آمن هو السبب الرئيسي للحادث، مؤكدين أن السيدة لم تكن مخطئة.

أثار الحادث موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اشتراطات السلامة في الشوارع.

شابة تفقد حياتها أثناء الدفاع عن والدها في نجع أبو شجرة

في واقعة مأساوية، فارقت فتاة تُدعى نورهان الحياة بعد تعرضها لإصابة خطيرة بالرأس أثناء تدخلها لفض مشاجرة أمام منزلها في منطقة نجع أبو شجرة بمدينة سوهاج.

كانت الفتاة تحاول الاطمئنان على والدها بعد سماع أصوات المشاجرة، قبل أن يعتدي عليها أحد المتورطين؛ مما تسبب في دخولها في غيبوبة انتهت بوفاتها.

نهاية مأساوية لموظف جامعة داخل سرداب غامض بإدفا

بعد 15 يومًا من البحث المضني، تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثمان موظف بجامعة سوهاج، انهار عليه سرداب يصل عمقه إلى 36 مترًا في قرية إدفا، وكان الضحية قد نزل إلى السرداب لتوثيق نقوش يُعتقد أنها أثرية قبل انهيار السقف الترابي عليه.

شاب يُلقي بنفسه في نهر النيل أمام والده

في مشهد مؤثر، أقدم شاب يبلغ من العمر 26 عامًا على إلقاء نفسه في النيل أمام أعين والده في سوهاج، ووفق روايات أسرته، كان يمر بضغوط نفسية قبل الحادث.

انهيار كوبري مشاة مهجور بطما دون إصابات

شهد مركز طما انهيار كوبري مشاة قديم يعلو الترعة الإبراهيمية، وهو كوبري خارج الخدمة منذ سنوات، وسقوط أجزاء خرسانية وسور حديدي أعاد ملف المنشآت المتهالكة للواجهة.

كما انتقلت الوحدة المحلية وفرضت كردونًا أمنيًا، فيما بدأت لجنة هندسية إعداد تقرير شامل حول أسباب الانهيار وإجراءات التعامل معه.

اختراق واتساب رئيس الغرفة التجارية بسوهاج

أعلن رئيس الغرفة التجارية خالد أبو الوفا تعرض حسابه على تطبيق واتساب للاختراق، بعد تداول رسائل تطلب تحويلات مالية وصور بطاقات بنكية من رقمه، كما حذر المواطنين من الاستجابة لأي طلبات صادرة من الرقم المخترق، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية.

اشتباك بالأسلحة النارية يخلّف ثلاثة مصابين بطهطا

في نجع أبو خرص بقرية الصفيحة، اندلعت مشاجرة عائلية استخدمت فيها أسلحة نارية، أسفرت عن إصابة ثلاثة أفراد من أسرة واحدة بطلقات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفى، وتكثف الشرطة جهودها لضبط المتورطين.

مصرع شاب إثر سقوطه من أعلى كوبري الثقافة

شهد كوبري الثقافة بمدينة سوهاج حادثًا مأساويًا بعد اصطدام سيارة بدراجة نارية كان يقودها شاب أعلى الكوبري، ما أدى إلى اختلال توازنه وسقوطه ووفاته في الحال.

خلاف أسرى ينتهي بجريمة مأساوية في طهطا

في واحدة من أبشع الجرائم الأسرية، لقي شاب في العقد الرابع من عمره مصرعه على يدي شقيقه داخل منزل العائلة بمدينة طهطا، إثر مشاجرة عنيفة تجددت فيها خلافات قديمة حول الميراث وملكية المنزل.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا بوصول جثة شاب ثلاثيني إلى مستشفى طهطا العام.

وتبين أن الضحية «م. م. ر» يعمل سائق "توك توك"، وقد لفظ أنفاسه بعد اعتداء من شقيقه أثناء مشادة تطورت إلى عنف جسدي، وأكدت التحريات أن محاولات الصلح بين الشقيقين باءت بالفشل، قبل أن تنتهي الخلافات بجريمة مروعة هزّت الأسرة والشارع الطهطاوي.

اختفاء غامض لطفل في أخميم

تعيش أسرة الطالب يوسف عماد، 15 عامًا، حالة من الرعب بعد اختفائه الأربعاء 19 نوفمبر دون أي أثر، عقب خروجه إلى محل والده بدائرة مركز أخميم، وبدأت الأجهزة الأمنية فحص خط سير الطالب، ومراجعة كاميرات المراقبة، والاستماع للشهود للوصول إلى أي خيط حول مكان وجوده.

عبور الموت.. مصرع شاب تحت عجلات قطار البلينا

واختُتمت الحوادث بمأساة جديدة بعدما لقي شاب ثلاثيني مصرعه أثناء عبوره مزلقانًا غير مخصص للمشاة بمدينة البلينا، حيث صدمه القطار القادم بسرعة، ليلقى حتفه في الحال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة البلينا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.