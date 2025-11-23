محافظ سوهاج: الإنتهاء من حصر مناطق الإيجار القديم وتقسيمها لثلاث فئات

قال اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إن لجنة حصر الإيجار القديم انتهت من عملها خلال 45 يوما، وتضمن الحصر 3 مناطق متميزة و48 منطقة متوسطة و40 منطقة اقتصادية.

وأضاف محافظ سوهاج، في مداخلة هاتفية مع قناة "سي بي سي اكسترا لايف"، أن معايير التقسيم لهذه المناطق حددها القانون، وفقا للموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق والطرق.

وأوضح أن لكل بند من هذه البنود يخصص له 20 درجة، والوحدات التي حصلت على 80 درجة فأعلى صنفت على أنها منطقة متميزة، ومن حصلت على 40 فأعلى صنفت منطقة متوسطة، وما دون الأربعين درجة فهي منطقة اقتصادية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية لتراجع على اللجان الفرعية وما انتهت إليه من أعمال في حصر مناطق الإيجار القديم.