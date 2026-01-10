اختبار هجومي بين مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025

يخوض منتخب مصر مواجهة قوية وصعبة أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، في المباراة التي تقام في التاسعة مساء اليوم السبت بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب، في لقاء يحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة داخل القارة السمراء وخارجها.

قمة هجومية منتظرة

تُعد مواجهة مصر وكوت ديفوار واحدة من أبرز قمم البطولة، إذ تجمع بين اثنين من أقوى المنتخبات هجوميًا في تاريخ كأس الأمم الأفريقية. ويُنتظر أن تشهد المباراة ندية وإثارة كبيرة، في ظل امتلاك المنتخبين عناصر هجومية قادرة على صناعة الفارق، ما يجعل اللقاء اختبارًا حقيقيًا لقدرات الخط الأمامي لكل فريق في مرحلة لا تقبل الأخطاء.

طموحات التأهل إلى نصف النهائي

يدخل المنتخبان اللقاء بطموحات متشابهة، حيث يسعى كل منهما لمواصلة مشواره الناجح في البطولة وخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، خاصة مع اقتراب المنافسة من مراحل الحسم. وتُصنف المباراة على أنها “نهائي مبكر” نظرًا لقوة المنتخبين وتاريخهما العريق في المنافسات القارية.

مصر.. زعامة تهديفية تاريخية

يتصدر منتخب مصر قائمة أكثر المنتخبات تسجيلًا للأهداف في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، بعدما أحرز 181 هدفًا خلال مشاركاته في 27 نسخة سابقة. ويعكس هذا الرقم الهيمنة الهجومية والاستمرارية التي يتمتع بها الفراعنة عبر عقود طويلة من المنافسة القارية.





حصيلة تهديفية قابلة للزيادة

وفي النسخة الحالية من البطولة، نجح المنتخب المصري في تسجيل 6 أهداف حتى الآن، توزعت بين دور المجموعات ودور الـ16، ما يبقي رصيده التاريخي مفتوحًا للزيادة مع استمرار المشوار.

منافسة قوية في قائمة الهدافين التاريخيين

يحل منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني برصيد 160 هدفًا، يليه المنتخب النيجيري ثالثًا بـ158 هدفًا، ثم الكاميرون رابعًا بـ148 هدفًا، فيما يحتل منتخب غانا المركز الخامس برصيد 138 هدفًا، في قائمة تعكس قوة وتاريخ كبار القارة الأفريقية



