جهود مكثفة لانتشال جثمان شقيق غريق النيل في أخميم

تواصل قوات الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج، جهودها المكثفة لانتشال جثمان الشقيق الثاني، الذي لقي مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل بدائرة مركز شرطة أخميم، وسط متابعة أمنية دقيقة من القيادات المعنية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بغرق شقيقين بنهر النيل بناحية شارع البحر بالقرب من مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة يرافقها رجال الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بعدد من الغطاسين، وتمشيط محيط الحادث ومجرى النهر باستخدام معدات متخصصة، في محاولة للوصول إلى جثمان الشقيق الثاني، بعد انتشال جثمان شقيقه الأكبر ونقله إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمال البحث وسط صعوبة التيار وعمق المياه، مع اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة بمحيط الواقعة، في الوقت الذي يترقب فيه الأهالي انتهاء عمليات البحث وانتشال الجثمان.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار جهود الإنقاذ النهري لحين العثور على الجثمان.