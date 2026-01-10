قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع معدل التضخم السنوي 10.3% خلال ديسمبر 2025

آية الجارحي

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (264.2) نقطة لشهر ديسمبر 2025، مسجلا بذلك تضخما سنويا قدره  (10.3%) لشهر ديسمبر 2025 مقابل (23.4%) لنفس الشهـر من العام السابق، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
 


وارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ذلك إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-1.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-2.0%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.1%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (-0.5%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-0.4%) .

 هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)،  مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.1%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.1%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.9%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.9%) .
سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية ارتفاعاُ قدره (0.1%) لشهر ديسمبر 2025.
أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر ديسمبر 2025 مقارنة بشهـر نوفمبر 2025):

سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-0.8%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.1%)، انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.2%)، انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-1.0%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.0%)، انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.1%).... هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (0.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.1%).


سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.2%).
سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.6%) .


سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.6%).


سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.0%) .


سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.8%).


سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.1%).


سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (1.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.5%).... هذا بالرغم من إنخفاض أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-0.4%) .


سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.7%).
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.9%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (2.5%) .


ثانياً: التغير السنوي (شهر ديسمبر 2025 مقارنة بشهر ديسمبر 2024):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (0.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (22.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (9.4%).... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.1%)، انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة             (-0.1%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-4.8%).


سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (18.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (20.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (18.2%).
سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (14.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (12.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (14.6%)، مجموعة الاحذية بنسبة (10.9%) .


سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (22.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (15.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (18.5%).


سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (9.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (12.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (6.6%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (9.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (10.7%).


سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (23.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (28.9%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (12.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (21.0%).


سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (21.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (8.6%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (27.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (20.7%).


سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (22.4%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (6.3%) .


سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (13.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (2.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (19.0%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (13.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (13.9%).


سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (26.5%).


سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (13.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (12.9%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (21.7%).
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (12.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (13.0%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (27.2%) .

