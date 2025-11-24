قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

سوهاج في 24 ساعة| رحيل مؤثر.. ضبط تشكيل عصابي.. اشتباكات دامية.. وحملات انضباط لا تهدأ

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

على مدار 24 ساعة فقط، شهدت محافظة سوهاج سلسلة من الأحداث المتلاحقة التي عكست تنوع المشهد الأمني والمجتمعي داخل المحافظة، ما بين رحيل شخصية بارزة، وضبط متهم أثار الرأي العام، ومواجهات أمنية مع عناصر شديدة الخطورة، وحملات رقابية تكشف إهمالًا داخل منشآت صحية.

شطورة تفقد أحد رموزها

بدأت أحداث اليوم بخبر مفجع هزّ قرية شطورة التابعة لمركز طهطا، عقب وفاة محمد عبد السلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الأسبق بسوهاج، عن عمر ناهز 65 عامًا، لم يكن الراحل مجرد موظف حكومي، بل رمزًا للعمل العام والخدمة الاجتماعية، عُرف بتواضعه الشديد وقلبه القريب من الجميع.

ظل طوال سنوات عمله وبعد تقاعده سندًا للأهالي، يتابع شؤونهم ويقف بجانب المحتاجين منهم، شهدت جنازته حضورًا كثيفًا من أبناء القرية وزملائه ومحبيه، الذين أكدوا أن شطورة فقدت رجلًا جمع بين المهنية والإنسانية، ولم يتأخر يومًا عن خدمة الناس.

ضبط "العارف".. المتهم بإشعال فتيل الفوضى في دار السلام

وفي تطوّر أمني لافت، تمكنت مديرية أمن سوهاج من ضبط المتهم أ. أ. أ والشهير بـ"العارف"، عقب تداول تسجيل صوتي له على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يحرض على إطلاق النار وإثارة الشغب خلال انتخابات مجلس النواب بدائرة دار السلام.

التحركات الأمنية جاءت سريعة وحاسمة، بعدما أثار التسجيل حالة من القلق العام، وكشفت التحقيقات أن المتهم كان على تواصل مع أحد المرشحين للتخطيط لأعمال عنف تستهدف مقار الاقتراع والناخبين.

عمل فريق البحث على تحليل التسريب، وتحديد هوية الأطراف المتورطة، وجمع الأدلة الرقمية، في خطوة تؤكد حرص الأجهزة الأمنية على حماية سير العملية الانتخابية ومنع أي تهديد للناخبين.

مخدرات بـ78 مليون جنيه.. ومصرع 3 من أخطر العناصر الإجرامية

لم ينتهِ المشهد هنا، فقد شهدت المحافظة واحدة من أعنف المواجهات الأمنية خلال الفترة الأخيرة، إذ أعلنت مديرية أمن سوهاج تنفيذ حملة أمنية مكبرة استهدفت بؤرًا إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية.

أسفرت العملية عن مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة أثناء تبادل لإطلاق النيران، وضبط باقي أفراد العصابة، إلى جانب كمية ضخمة من المخدرات تُقدر قيمتها بـ78 مليون جنيه، و98 قطعة سلاح ناري متنوعة.

العناصر المضبوطة بينهم محكوم عليهم بالمؤبد والإعدام، وكانت تخطط لترويج كميات ضخمة من الهيدرو والحشيش والشابو والهيروين والكوكايين، إلى جانب آلاف الأقراص المخدرة.

حملة انضباط تكشف غياب 11 موظفًا بالقطاع الصحي في جهينة

واختُتمت أحداث اليوم بنشاط رقابي داخل القطاع الصحي؛ إذ نفّذ رئيس مركز ومدينة جهينة عامر آدم جولة مفاجئة على عدد من المنشآت الصحية شملت مستشفى الحميات ووحدة طب الأسرة بنجع الجبل.

أسفرت الجولة عن رصد 11 موظفًا غائبين دون إذن رسمي، ما بين أطباء وممرضين وإداريين، ليتم إحالتهم للتحقيق فورًا، بهدف فرض الانضباط وضمان تقديم خدمة طبية لائقة لأهالي المركز، مؤكدًا أن الحملات ستستمر لضبط الأداء وتقديم خدمة تليق بالمواطن.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج العارف جهينة

