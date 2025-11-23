قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
محافظات

حملة انضباط مفاجئة تكشف غياب 11 موظفا بالقطاع الصحي في جهينة بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار تعزيز الرقابة على المنشآت الصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، نفّذ عامر آدم، رئيس مركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج، جولة تفقدية موسّعة شملت عددًا من الوحدات الصحية التابعة للمركز.

وأسفرت الجولة عن رصد مخالفات إدارية جسيمة تتعلق بغياب عدد من العاملين دون مبرر أو تصريح رسمي؛ ما استدعى اتخاذ إجراءات حاسمة بحقهم.

ماذا حدث؟

انطلقت الجولة في ساعات العمل الرسمية بشكل مفاجئ، ورافق رئيس المركز عدد من مسؤولي التفتيش والمتابعة بالجهات المختصة، وذلك بهدف الوقوف على مستوى الانضباط داخل المنشآت الصحية، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والإدارية في مواقعها بما يضمن تقديم خدمة طبية مناسبة للمواطنين.

وتضمنت الزيارة مستشفى الحميات، إضافة إلى وحدة طب الأسرة بنجع الجبل بقرية جهينة الشرقية، حيث تم فحص دفاتر الحضور والانصراف بشكل دقيق.

وخلال عملية الفحص، تبيّن وجود 11 حالة غياب بين العاملين داخل المنشأتين، شملت أطباء وممرضين وإداريين، دون وجود أي إذن رسمي يبرر عدم تواجدهم بالعمل خلال ساعات الدوام الرسمية.

وعلى الفور، وجّه رئيس المركز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة جميع المتغيبين للتحقيق الإداري؛ للتأكد من مسؤوليات كل منهم والتعامل مع المخالفات وفق اللوائح المنظمة.

وأكد "آدم" أن هذه الجولات المفاجئة ستستمر بشكل دوري، ليس فقط لضبط حالات الغياب، ولكن لضمان التزام العاملين بمهامهم، والوقوف على أي قصور قد ينعكس سلبًا على مستوى الخدمة الصحية المقدمة.

وشدد على أن غياب العاملين دون مبرر يُعد إخلالًا بالواجب الوظيفي، خاصة في قطاع حيوي مثل القطاع الصحي الذي يعتمد عليه الأهالي في تلقي الرعاية والعلاج.

وأشار كذلك إلى أن الهدف من هذه الحملات هو تحقيق قدر أعلى من الانضباط داخل الوحدات الصحية، ورفع كفاءة العمل، بما يتيح تقديم خدمات طبية تتسم بالجودة والسرعة، ويعكس مدى اهتمام الجهات التنفيذية بأهالي المركز.

كما أوضح أن تقارير المتابعة التي يتم إعدادها عقب كل جولة يتم رفعها للجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من قرارات تضمن عدم تكرار المخالفات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج جهينة مستشفى التحقيق

