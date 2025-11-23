قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

مخدرات بـ78 مليون جنيه.. مديرية أمن سوهاج تضرب البؤر الإجرامية.. ومصرع 3 عناصر خطرة

جانب من المضبوطات بسوهاج
جانب من المضبوطات بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

نجحت مديرية أمن سوهاج في تنفيذ عملية أمنية مكبرة أسفرت عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط باقي أفراد العصابة المتخصصة في جلب وتجارة المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة، في نطاق محافظة سوهاج.

ماذا حدث؟

وكشفت تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع إدارة العمليات بمديرية أمن سوهاج، عن نشاط هذه البؤر الإجرامية.

والتي تضم عناصر محكوم عليهم بالسجن المؤبد، والسجن، وأحدهم بالإعدام في قضايا قتل عمد، ومحاولات قتل، والاتجار بالمخدرات، والسرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية.

وقد كانت تخطط العصابة لجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا لترويجها، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف العناصر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر الاشتباك عن مصرع 3 من أخطر العناصر الإجرامية، فيما تم ضبط باقي أفراد البؤر، وبحوزتهم كمية ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة، شملت نحو 374 كيلو جرامًا من المخدرات المتنوعة.

من بينها الهيدرو والحشيش والهيروين والشابو والكوكايين والأفيون، إلى جانب 5 آلاف قرص مخدر، و98 قطعة سلاح ناري، تضمنت 22 بندقية آلية، 43 بندقية خرطوش، 29 فرد خرطوش، 3 طبنجات، ورشاش واحد.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 78 مليون جنيه، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي وتأثيره السلبي على الأمن العام والمواطنين.

وأكدت مديرية أمن سوهاج أن هذه العملية تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتوجيه ضربات استباقية ضد البؤر الإجرامية المتخصصة في تجارة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، وضمان حماية المجتمع من أي تهديدات محتملة.

كما شددت المديرية على استمرار الرصد والملاحقة لكل من يثبت تورطه في هذه الأنشطة الإجرامية، مؤكدة أن القانون سيطبق بحزم تجاه كل من يهدد أمن واستقرار المحافظة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مخدرات سلاح ناري مليون عصابة

