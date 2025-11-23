قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
محافظات

جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تواصل جامعة سوهاج صعودها بالتصنيفات العالمية حيث أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة إنجازًا أكاديميًا جديدًا بتقدمها في تصنيف تايمز للتعليم العالي للعلوم البينية (THE Interdisciplinary Science Ranking 2026).

وقد جاءت ضمن أفضل 250 جامعة على مستوى العالم وفي المركز 14 بين 40 جامعة مصرية مشاركة في التصنيف، بعد أن كانت في الفئة 251-300 العام الماضي، وهو ما يعكس قوة الجامعة في مجال البحث العلمي متعدد التخصصات.

جامعة سوهاج

وقال "النعماني" أن نتائج التصنيف أظهرت تحسناً واضحاً في مؤشرات الأداء المختلفة، حيث ارتفع المؤشر العام من (39.8–42.5) إلى (47.6–51.2).

كما قفز مؤشر العمليات (Process) من 33.3 إلى 66.7، فيما ارتفع مؤشر المدخلات (Inputs) من 17.8 إلى 31.0، وتطور مؤشر المخرجات (Outputs) من 48.7 إلى 49.9

وأكد النعماني أن تقدم الجامعة في التصنيف يعكس التزامها المتواصل بالتميز الأكاديمي والبحثي ويؤكد مكانتها كمؤسسة رائدة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال العلوم البينية، وأن التحسن الملحوظ في ترتيب الجامعة العالمي يجسد قدرة باحثيها على إنتاج أبحاث عالية الجودة تتعامل مع التحديات المعقدة التي يواجهها المجتمع والعالم من خلال تبني منهجيات بحثية تجمع بين أكثر من تخصص.

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو عبد الحميد مدير مركز النشر العلمي أن هذا التقدم يعبر عن جودة الأبحاث البينية التي ينتجها أعضاء هيئة التدريس والباحثون.

واوضح ان تصنيف تايمز للتعليم العالي للعلوم البينية يعد أحد أهم التصنيفات العالمية الحديثة التي تقيس قدرة الجامعات على إنتاج أبحاث تتجاوز الحدود التقليدية للتخصصات الأكاديمية ويرتكز التصنيف على ثلاثة محاور رئيسية تشمل المدخلات التي تتعلق بالتمويل والموارد المتاحة.

والعمليات التي تقيس مستوى التعاون بين التخصصات والمخرجات التي تهتم بجودة وتأثير الأبحاث المنشورة، ويكتسب هذا التصنيف أهمية كبيرة في ظل التحديات العالمية المعقدة مثل تغير المناخ والصحة العامة والتنمية المستدامة والتي تتطلب جهوداً متكاملة من مختلف التخصصات العلمية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج التصنيفات العالمية

