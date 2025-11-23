جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026

تواصل جامعة سوهاج صعودها بالتصنيفات العالمية حيث أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة إنجازًا أكاديميًا جديدًا بتقدمها في تصنيف تايمز للتعليم العالي للعلوم البينية (THE Interdisciplinary Science Ranking 2026).

وقد جاءت ضمن أفضل 250 جامعة على مستوى العالم وفي المركز 14 بين 40 جامعة مصرية مشاركة في التصنيف، بعد أن كانت في الفئة 251-300 العام الماضي، وهو ما يعكس قوة الجامعة في مجال البحث العلمي متعدد التخصصات.

جامعة سوهاج

وقال "النعماني" أن نتائج التصنيف أظهرت تحسناً واضحاً في مؤشرات الأداء المختلفة، حيث ارتفع المؤشر العام من (39.8–42.5) إلى (47.6–51.2).

كما قفز مؤشر العمليات (Process) من 33.3 إلى 66.7، فيما ارتفع مؤشر المدخلات (Inputs) من 17.8 إلى 31.0، وتطور مؤشر المخرجات (Outputs) من 48.7 إلى 49.9

وأكد النعماني أن تقدم الجامعة في التصنيف يعكس التزامها المتواصل بالتميز الأكاديمي والبحثي ويؤكد مكانتها كمؤسسة رائدة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال العلوم البينية، وأن التحسن الملحوظ في ترتيب الجامعة العالمي يجسد قدرة باحثيها على إنتاج أبحاث عالية الجودة تتعامل مع التحديات المعقدة التي يواجهها المجتمع والعالم من خلال تبني منهجيات بحثية تجمع بين أكثر من تخصص.

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو عبد الحميد مدير مركز النشر العلمي أن هذا التقدم يعبر عن جودة الأبحاث البينية التي ينتجها أعضاء هيئة التدريس والباحثون.

واوضح ان تصنيف تايمز للتعليم العالي للعلوم البينية يعد أحد أهم التصنيفات العالمية الحديثة التي تقيس قدرة الجامعات على إنتاج أبحاث تتجاوز الحدود التقليدية للتخصصات الأكاديمية ويرتكز التصنيف على ثلاثة محاور رئيسية تشمل المدخلات التي تتعلق بالتمويل والموارد المتاحة.

والعمليات التي تقيس مستوى التعاون بين التخصصات والمخرجات التي تهتم بجودة وتأثير الأبحاث المنشورة، ويكتسب هذا التصنيف أهمية كبيرة في ظل التحديات العالمية المعقدة مثل تغير المناخ والصحة العامة والتنمية المستدامة والتي تتطلب جهوداً متكاملة من مختلف التخصصات العلمية.