عقاقير مجهولة وانتحال صفة طبيبة تغذية.. غلق مركز طبي في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج حملة موسّعة نفّذتها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، أسفرت عن ضبط واقعة خطيرة لقيام خريجة كلية الاقتصاد المنزلي بانتحال صفة "طبيبة تغذية علاجية"، داخل مركز للعلاج الطبيعي بمنطقة حيوية في مدينة سوهاج، في مخالفة جسيمة تهدد صحة المواطنين وسلامتهم.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تنفيذ حملة تفتيشية مكبرة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة؛ للتأكد من الالتزام بالمعايير الطبية والقانونية داخل المراكز العلاجية، وخلال مرور الحملة على أحد مراكز العلاج الطبيعي، لاحظ مفتشو الصحة وجود سيدة تستقبل المترددين وتقدم لهم استشارات تغذية وبرامج صحية باعتبارها متخصصة تغذية علاجية، وهو ما أثار شكوك اللجنة.

وبمراجعة مؤهلاتها وأوراقها تبين أنها خريجة اقتصاد منزلي ولا تحمل أي تراخيص طبية أو تصريح مزاولة مهنة، فضلًا عن عدم حصولها على أي دورات معترف بها تؤهلها للعمل في مجال التغذية العلاجية، الأمر الذي يشكل انتحالًا صريحًا لصفة طبية يعاقب عليها القانون.

وخلال تفتيش المكان، عثرت اللجنة داخل غرفة صغيرة ملحقة بالمركز على كميات من الأدوية والمكملات الغذائية مجهولة المصدر، بعضها بدون فواتير رسمية، وأخرى غير مسموح بتداولها خارج المؤسسات الطبية المعتمدة؛ مما دفع الحملة للتحفظ عليها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأكدت مديرية الصحة أن الحملة مستمرة لضبط أي منشأة تعمل دون ترخيص أو تمارس أنشطة طبية بطرق غير قانونية، مشددة على أن انتحال الصفات الطبية يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات من هذا النوع.

كما دعت المواطنين إلى عدم التعامل إلا مع متخصصين معتمدين ومرخصين، حفاظًا على سلامتهم ومنعًا لاستغلالهم من قبل مدّعي الخبرة.