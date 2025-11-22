قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
بحضور رئيس الوزراء.. صورة جماعية لقادة العالم المشاركين في قمة العشرين
أغنية إيطالية عن توت عنخ أمون تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
أبو العينين يتسلم جائزة "القيادة البرلمانية" بالمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية
الوطنية للانتخابات: المصريون بالأردن تواجدوا قبل فتح اللجان للتصويت بساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عقاقير مجهولة وانتحال صفة طبيبة تغذية.. غلق مركز طبي في سوهاج

جانب من المضبوطات بسوهاج
جانب من المضبوطات بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج حملة موسّعة نفّذتها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، أسفرت عن ضبط واقعة خطيرة لقيام خريجة كلية الاقتصاد المنزلي بانتحال صفة "طبيبة تغذية علاجية"، داخل مركز للعلاج الطبيعي بمنطقة حيوية في مدينة سوهاج، في مخالفة جسيمة تهدد صحة المواطنين وسلامتهم.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تنفيذ حملة تفتيشية مكبرة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة؛ للتأكد من الالتزام بالمعايير الطبية والقانونية داخل المراكز العلاجية، وخلال مرور الحملة على أحد مراكز العلاج الطبيعي، لاحظ مفتشو الصحة وجود سيدة تستقبل المترددين وتقدم لهم استشارات تغذية وبرامج صحية باعتبارها متخصصة تغذية علاجية، وهو ما أثار شكوك اللجنة.

وبمراجعة مؤهلاتها وأوراقها تبين أنها خريجة اقتصاد منزلي ولا تحمل أي تراخيص طبية أو تصريح مزاولة مهنة، فضلًا عن عدم حصولها على أي دورات معترف بها تؤهلها للعمل في مجال التغذية العلاجية، الأمر الذي يشكل انتحالًا صريحًا لصفة طبية يعاقب عليها القانون.

وخلال تفتيش المكان، عثرت اللجنة داخل غرفة صغيرة ملحقة بالمركز على كميات من الأدوية والمكملات الغذائية مجهولة المصدر، بعضها بدون فواتير رسمية، وأخرى غير مسموح بتداولها خارج المؤسسات الطبية المعتمدة؛ مما دفع الحملة للتحفظ عليها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأكدت مديرية الصحة أن الحملة مستمرة لضبط أي منشأة تعمل دون ترخيص أو تمارس أنشطة طبية بطرق غير قانونية، مشددة على أن انتحال الصفات الطبية يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات من هذا النوع.

كما دعت المواطنين إلى عدم التعامل إلا مع متخصصين معتمدين ومرخصين، حفاظًا على سلامتهم ومنعًا لاستغلالهم من قبل مدّعي الخبرة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج انتحال صفة انتحال تغذية طبيبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

ترشيحاتنا

جنوب لبنان

إعلام لبناني: طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف مركبة في وادي نحلة بالجنوب

أرشيفية

أخبار توك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات.. رئيس الوزراء يشارك في قمة العشرين

روسيا وأوكرانيا

برلمانية أوكرانية: الخطة الأمريكية لا تلبي مبادئنا الأساسية للسيادة والحدود

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد