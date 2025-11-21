خطر يهدد الأهالي.. تصدعات مفاجئة تضرب 3 منازل بقرية بني وشاح في سوهاج

شهدت قرية بني وشاح التابعة لمركز المراغة شمال محافظة سوهاج حالة من القلق والترقب، بعد ظهور تصدعات وشروخ خطيرة في ثلاثة منازل مأهولة بالسكان، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من الأجهزة الأمنية والتنفيذية لحماية الأهالي ومنع وقوع كارثة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بوجود تصدعات في عدد من المنازل بقرية بني وشاح.

وبالانتقال والفحص تبين وجود تشققات وشروخ واضحة بثلاثة منازل:" منزل ورثة فتحي محمد أربعة طوابق- منزل عبد العليم محمد ثلاثة طوابق– ومنزل أحمد السيد طابقان".

وكشفت المعاينة أن المنازل مبنية بنظام قديم يُعرف بـ"الكبس"، دون وجود أعمدة خرسانية داعمة؛ مما يجعلها معرضة للانهيار في أي لحظة.

وفي إطار الحفاظ على سلامة المواطنين، باشرت الجهات المختصة إخلاء المنازل فورًا من قاطنيها، وفصلت المرافق من كهرباء ومياه لتجنب وقوع أي حوادث محتملة، كما تم فرض كردون أمني حول المنطقة لضمان عدم اقتراب الأهالي من المنازل المتصدعة.

ومن المقرر عرض تلك المنازل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ القرار المناسب بشأن ترميمها أو إزالتها بالكامل، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.