سوهاج: تحرير 479 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع

وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بالرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية.

وقامت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة بحملات تموينية مكبرة خلال الأسبوع الماضي.

أسفرت عن تحرير 479 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق، والمواد البترولية.

وأوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 430 مخالفة للمخابز البلدية.

و49 مخالفة في مجال الأسواق والمواد البترولية، وتنوعت المحاضر بين مخالفات:" عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات".

“وعدم الإعلان عن الاسعار، وسلع مجهولة المصدر، وغش تجاري، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية”.

محافظة سوهاج

وأشار إلى أبرز المضبوطات وهي ضبط 5 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالمنشاة، وضبط 2.5 طن نشا وسكر مجهول المصدر بجرجا.

واستيلاء مستودع دقيق على كمية قدرها 19.540 طن بمركز طما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.

وشدد المحافظ علي ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها.

وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.