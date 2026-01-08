قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة تطمئن المواطنين: علاج الإدمان مجاني بالمراكز الحكومية.. وبيانات المرضى سرية بالقانون
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن
حملات موسعة لتحصين الكلاب وتوعية المواطنين بمرض السعار
اليمن.. قرارات رئاسية تشمل محافظ عدن وعدداً من القيادات العسكرية
بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟
ترامب يدعو رئيس كولومبيا للبيت الأبيض بعد وصفه بـ"رجل يُحب صناعة الكوكايين"
دعاء المظلوم المقهور .. يفرج الله همه ويستجيب له
وزارة البترول تُنهي تكليف عمالة صيانكو وبوتاجاسكو ممن تجاوزوا 53 عامًا وتُقر زيادات مالية
جمال رائف: إسرائيل تفتح أبواب الجحيم في أفريقيا جنوب الصحراء
منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟
دعاء الفجر 19 شهر رجب يفتح لك أبواب الرزق.. اغتنم أوقات الاستجابة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

اليمن.. قرارات رئاسية تشمل محافظ عدن وعدداً من القيادات العسكرية

اليمن
اليمن
فرناس حفظي

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأربعاء، عدة قرارات جمهورية شملت إعفاء وزير الدولة ومحافظ عدن، أحمد لملس، من منصبه وإحالته إلى التحقيق، وتعيين عبد الرحمن اليافعي خلفاً له.


كما شملت القرارات تعيين العميد سالم علي سعد أحمد مخبال قائداً لمحور الغيضة مع ترقيته إلى رتبة عميد، والعميد خالد القثمي قائداً للواء الثاني في الحرس الخاص الرئاسي.


وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في عدن وانتشار قوات العمالقة في المؤسسات والمرافق الحكومية، بالتزامن مع صدور قرار رئاسي بإسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من مجلس القيادة وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة "الخيانة العظمى".

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وزير الدولة محافظ عدن التوترات الأمنية

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

دونالد ترامب

ترامب: النرويج أخطأت خطأ فادحا بعدم منحي جائزة نوبل للسلام

محمد صلاح

بعد تصريح المحليين.. كيف امتص محمد صلاح غضب لاعبي منتخب مصر؟

مصطفى شوبير

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

تعزيز التعاون الدولي في رياضة كرة السرعة بين الاتحادين الأمريكي والمصري

تعزيز التعاون الدولي في رياضة كرة السرعة بين الاتحادين الأمريكي والمصري

منتخب مصر

أبو الدهب: مباراة كوت ديفوار الأصعب للمنتخب.. ومصطفى محمد لا غنى عنه

ليس للتجميل فقط.. اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس

احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية.. لهذه الأسباب

بخصر منحوت.. هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

