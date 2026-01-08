اليمن.. قرارات رئاسية تشمل محافظ عدن وعدداً من القيادات العسكرية

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأربعاء، عدة قرارات جمهورية شملت إعفاء وزير الدولة ومحافظ عدن، أحمد لملس، من منصبه وإحالته إلى التحقيق، وتعيين عبد الرحمن اليافعي خلفاً له.



كما شملت القرارات تعيين العميد سالم علي سعد أحمد مخبال قائداً لمحور الغيضة مع ترقيته إلى رتبة عميد، والعميد خالد القثمي قائداً للواء الثاني في الحرس الخاص الرئاسي.



وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في عدن وانتشار قوات العمالقة في المؤسسات والمرافق الحكومية، بالتزامن مع صدور قرار رئاسي بإسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من مجلس القيادة وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة "الخيانة العظمى".