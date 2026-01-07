غارات جوية تستهدف مواقع المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن

قال إياد الموسمي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من عدن، إن الوضع في اليمن يشهد حالة من التوتر الشديد بالتوازي مع التعقيدات السياسية الراهنة.

وأوضح أن هناك قلقاً واسعاً في الشارع اليمني بسبب استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية، خصوصاً بين رئيس القيادة الرئاسية وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي.

غارات جوية واستهداف طائرة مسيرة

وأشار الموسمي، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى وقوع عدة أحداث بارزة خلال اليومين الماضيين، أبرزها:

استهداف طائرة مسيرة بالقرب من قصر معاشيق والتعامل معها عبر المضادات الجوية.

شن أكثر من 7 غارات جوية على مدينة الضالع ومواقع عسكرية للمجلس الانتقالي، أسفرت عن سقوط ضحايا.

تصاعد التوتر السياسي والتحركات العسكرية

وأضاف المراسل أن رئيس المجلس الانتقالي أبدى تصلباً في موقفه بعدم التوجه إلى الرياض لحضور مؤتمر الحوار الجنوبي، على الرغم من وصول طائرة تقل أكثر من 60 من قيادات المجلس.

كما أشار إلى توجيهات لقوات "درع الوطن" لتسلم مواقع المجلس الانتقالي في شبوة وعدن، بما في ذلك مبنى رئاسة الجمهورية في قصر معاشيق، حيث بدأت القوات حالياً الانتشار في محافظة أبين دون مواجهات كبيرة، خاصة بعد الضربات الجوية للطيران الحربي السعودي على بعض المواقع.