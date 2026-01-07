قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعداد كبيرة من النازحين تغادر أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
الأردن وتركيا يؤكدان على ضرورة دعم سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
عبر معبر رفح.. مصر تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة رغم معوقات الاحتلال
الثلوج تغطي شمال وغرب فرنسا.. وإلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس
وزير البترول: سيناريوهات استباقية لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء
وزيرة خارجية كولومبيا تتوقع هجوما أمريكيا ضد بلادها
مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس| فيديو
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-1-2026
وزير الخارجية: نرفض الانتهاكات بحق المدنيين ونطالب بحمايتهم في السودان وغزة
ردا على مزاعم تقرير مضلل..المالية : رصيد الديون تشهد تراجعا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
مدرب كوت ديفوار : نركز على منتخب مصر وليس محمد صلاح.. وهدفنا النهائي
الآثار: ترميم مسجد الأمير عثمان بمدينة جرجا وفقًا للمعايير العلمية
غارات جوية تستهدف مواقع المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن

منار عبد العظيم

قال إياد الموسمي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من عدن، إن الوضع في اليمن يشهد حالة من التوتر الشديد بالتوازي مع التعقيدات السياسية الراهنة.

 وأوضح أن هناك قلقاً واسعاً في الشارع اليمني بسبب استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية، خصوصاً بين رئيس القيادة الرئاسية وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي.

غارات جوية واستهداف طائرة مسيرة

وأشار الموسمي، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى وقوع عدة أحداث بارزة خلال اليومين الماضيين، أبرزها:

استهداف طائرة مسيرة بالقرب من قصر معاشيق والتعامل معها عبر المضادات الجوية.

شن أكثر من 7 غارات جوية على مدينة الضالع ومواقع عسكرية للمجلس الانتقالي، أسفرت عن سقوط ضحايا.

تصاعد التوتر السياسي والتحركات العسكرية

وأضاف المراسل أن رئيس المجلس الانتقالي أبدى تصلباً في موقفه بعدم التوجه إلى الرياض لحضور مؤتمر الحوار الجنوبي، على الرغم من وصول طائرة تقل أكثر من 60 من قيادات المجلس.

كما أشار إلى توجيهات لقوات "درع الوطن" لتسلم مواقع المجلس الانتقالي في شبوة وعدن، بما في ذلك مبنى رئاسة الجمهورية في قصر معاشيق، حيث بدأت القوات حالياً الانتشار في محافظة أبين دون مواجهات كبيرة، خاصة بعد الضربات الجوية للطيران الحربي السعودي على بعض المواقع.

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد

الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر للقضايا المعاصرة: لا يوجد في الإسلام وقت وقت بلا فائدة

الأوقاف تعلن نتيجة قرعة الحج للعاملين على نفقتهم الخاصة 1447هـ

الأوقاف تعلن نتيجة قرعة الحج للعاملين على نفقتهم الخاصة 1447هـ

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

مستقبل وطن الشرقية يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

