الصحة تطمئن المواطنين: علاج الإدمان مجاني بالمراكز الحكومية.. وبيانات المرضى سرية بالقانون
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن
حملات موسعة لتحصين الكلاب وتوعية المواطنين بمرض السعار
اليمن.. قرارات رئاسية تشمل محافظ عدن وعدداً من القيادات العسكرية
بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟
ترامب يدعو رئيس كولومبيا للبيت الأبيض بعد وصفه بـ"رجل يُحب صناعة الكوكايين"
دعاء المظلوم المقهور .. يفرج الله همه ويستجيب له
وزارة البترول تُنهي تكليف عمالة صيانكو وبوتاجاسكو ممن تجاوزوا 53 عامًا وتُقر زيادات مالية
جمال رائف: إسرائيل تفتح أبواب الجحيم في أفريقيا جنوب الصحراء
منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟
دعاء الفجر 19 شهر رجب يفتح لك أبواب الرزق.. اغتنم أوقات الاستجابة
ليس للتجميل فقط.. اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس

رنا عصمت

يُعرف البوتوكس على نطاق واسع باستخداماته التجميلية، إذ إن قدرته على إحداث شلل مؤقت في عضلات الوجه تجعله فعالًا في تقليل التجاعيد وتنعيم البشرة.

إلا أن فوائده لا تقتصر على الجانب التجميلي فقط، بل يمتد استخدامه ليشمل عددًا من الحالات الطبية المختلفة،وتشمل الاستخدامات المعتمدة من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ما يلي وفقا لموقع DailyMedicalinfo.

 الاستخدامات العلاجية للبوتوكس..

 

1- الصداع النصفي المزمن:

يُستخدم البوتوكس لدى البالغين الذين يعانون من نوبات صداع نصفى لمدة 15 يومًا أو أكثر شهريًا، مع استمرار الصداع لأكثر من 4 ساعات، حيث تساعد حقن البوتوكس على تقليل حدة الأعراض، وتعمل على حجب إشارات الألم في الأعصاب والعضلات الموجودة في الرأس والرقبة والوجه.

2-التشنج العضلي:

يشير التشنج العضلى إلى تيبس وصلابة العضلات، وقد يصاحبه أحيانًا تقلصات لا إرادية. 

وقد يحدث نتيجة حالات مثل السكتة الدماغية أو الشلل الدماغي، وتساعد حقن البوتوكس في العضلات المصابة على إرخائها وإضعافها نسبيًا، مما يُحسّن من شدة التشنج.

3-فرط نشاط المثانة:

تعمل حقن البوتوكس على إرخاء عضلات المثانة لدى البالغين المصابين بفرط نشاط المثانة، مما يقلل الرغبة الملحّة في الانقباض و التبول ويساهم ذلك في تقليل عدد مرات التبول وتحسين أعراض سلس البول.

4-الحَوَل:

الحول هو المصطلح الطبي لعدم استقامة العينين، ويمكن لحقن البوتوكس أن تُضعف العضلات المسؤولة عن حركة العين، مما يساعد على تحسين محاذاة العينين.

5-فرط التعرّق:

يشير فرط التعرق إلى التعرق الزائد عن الطبيعي، وتعمل حقن البوتوكس على منع الإشارات العصبية التي تُنشّط الغدد العرقية، مما يؤدي إلى تقليل كمية التعرّق.

ليس للتجميل فقط… اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس

ليس للتجميل فقط.. اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس

ليس للتجميل فقط… اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس

