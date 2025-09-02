قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أم تحذر من البوتوكس بعد إصابتها بالشلل بحقنة تجميلية

أم تصاب بالشلل بعد عملية تجميل بالبوتوكس
أم تصاب بالشلل بعد عملية تجميل بالبوتوكس
آية التيجي

كشفت سيدة بريطانية وأم لثلاثة أطفال عن تجربتها المؤلمة بعدما أصيبت بـ الشلل الجزئي عقب خضوعها لـ عملية تجميل روتينية لإزالة التجاعيد باستخدام منتج "ديسبورت"، أحد مشتقات حقن البوتوكس.

أم تصاب بالشلل بعد عملية تجميل بالبوتوكس

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن وولافر، البالغة من العمر 33 عامًا، عانت من صداع شديد وأعراض صحية خطيرة منعتها من ممارسة حياتها اليومية، قبل أن يُكشف لاحقًا أنها تعرضت لـ سكتات دماغية صغيرة متعددة ناجمة عن سموم البوتولينوم العصبية الموجودة في مادة الحقن.

رحلة بحث شاقة عن التشخيص

وقالت الأم إنها أنفقت ما يزيد عن 22 ألف جنيه إسترليني على سلسلة من الفحوصات الطبية، شملت زرع جهاز لمراقبة القلب واستشارات متعددة، دون الوصول إلى سبب واضح.

وفي النهاية، اكتشفت عبر المنتديات الطبية الإلكترونية أن حقن البوتوكس كانت السبب المباشر وراء حالتها الصحية.

أم تصاب بالشلل بعد عملية تجميل بالبوتوكس

تغييرات جذرية في نمط حياتها

نتيجة لهذه التجربة، قررت الأم إدخال تغييرات جذرية على حياتها:

ـ التوقف عن تناول الكافيين والمشروبات الغازية.

ـ تعديل نظامها الغذائي بالكامل لتعزيز طرد السموم.

ـ إزالة غرسات الثدي لتسهيل عملية التخلص من المواد الضارة.

وأكدت أنها ما زالت بعد مرور عامين لم تتعافَ بشكل كامل، مشيرة إلى أنها تنتظر الوقت المناسب لإزالة السموم من جسدها لعدم وجود علاج محدد حتى الآن.

أم تصاب بالشلل بعد عملية تجميل بالبوتوكس

تحذير من مخاطر حقن التجميل

وقالت الأم: "لقد تعلمت ثمن الجمال بالطريقة الصعبة، والآن قبلت تجاعيدي أخيرًا". وأعربت عن أملها في أن تساهم قصتها في تسليط الضوء على مخاطر عمليات التجميل وحقن البوتوكس، حتى يتجنب الآخرون المرور بالتجربة نفسها.

ويأتي ذلك بعد تقارير أخرى عن نساء تعرضن لمضاعفات عقب إجراءات تجميلية مثل إذابة حشو الشفاه، حيث سجلت إحدى الحالات في لندن إصابة بتشوه مؤقت في الشفاه بعد العملية.

أم تصاب بالشلل بعد عملية تجميل بالبوتوكس

وتسلط هذه القصة الضوء على الوجه الآخر من حقن البوتوكس وعمليات التجميل، إذ قد تؤدي في بعض الحالات النادرة إلى مضاعفات خطيرة مثل السكتات الدماغية والشلل.

ويحذر الخبراء من ضرورة اختيار مراكز تجميل موثوقة واستشارة الأطباء قبل الخضوع لأي إجراء تجميلي.

حقن البوتوكس عمليات التجميل أضرار البوتوكس البوتولينوم تجميل الوجه إزالة التجاعيد مضاعفات الحقن التجميلية

