قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
الأمر سينتهي.. ترامب يطالب حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين فورا
أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة
بقرار من فيفا.. أزمة أوراق تعطل انتقال لابورت من النصر إلى أتلتيك بلباو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل تسبب حقن التنحيف مشاكل صحية للفم؟

جفاف الفم وزيادة خطر تسوس الأسنان تأثيرات جانبية لحقن التخسيس
جفاف الفم وزيادة خطر تسوس الأسنان تأثيرات جانبية لحقن التخسيس
آية التيجي

أصبحت حقن إنقاص الوزن شائعة بشكل متزايد كوسيلة فعّالة لتقليل الشهية وخسارة الوزن، لكن خبراء صحة الفم يحذرون من أن لهذه الحقن آثارًا جانبية غير متوقعة على الأسنان واللثة، إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

جفاف الفم وزيادة خطر تسوس الأسنان تأثيرات جانبية لحقن التخسيس

 توضح الدكتورة ديبا تشوبرا، طبيبة الأسنان في عيادة "وايتس دينتال"، أن بعض أدوية التخسيس قد تقلل من إنتاج اللعاب، مما يؤدي إلى جفاف الفم.

ويُعتبر اللعاب خط الدفاع الأول في حماية الفم، حيث يساعد على غسل بقايا الطعام، ومعادلة الأحماض، والحد من نمو البكتيريا.
لكن قلة إنتاجه قد تزيد من خطر تسوس الأسنان، أمراض اللثة وحتى التهابات الفم، بحسب ما نشره موقع "Surrey Live".

جفاف الفم وزيادة خطر تسوس الأسنان تأثيرات جانبية لحقن التخسيس

ارتجاع المريء وحساسية الأسنان

وقد تمتد الآثار الجانبية إلى ارتجاع المريء والغثيان عند بعض المرضى الذين يستخدمون حقن التخسيس.

وتقول تشوبرا: "في حال حدوث القيء، فإن الأحماض المعدية قد تُضعف مينا الأسنان مع مرور الوقت، مسببةً حساسية الأسنان، اصفرارها وتسوسها".

ولذلك يصبح الحفاظ على نظافة الفم الجيدة أمرًا ضروريًا لمن يتناول هذه الأدوية.

جفاف الفم وزيادة خطر تسوس الأسنان تأثيرات جانبية لحقن التخسيس

ضعف امتصاص الفيتامينات والمعادن

وأحد المخاطر الأخرى هو أن أدوية إنقاص الوزن تُبطئ عملية الهضم، ما قد يقلل من امتصاص الجسم لفيتامينات ومعادن أساسية مثل:

ـ الكالسيوم

ـ فيتامين د

ـ فيتامين سي

ـ الحديد

ونقص هذه العناصر قد يؤدي إلى ضعف الأسنان، التهاب اللثة وزيادة خطر العدوى. كما أن انخفاض الشهية قد يجعل البعض يتناول وجبات صغيرة وأقل توازنًا، مع الميل لاختيار الأطعمة المصنعة أو الحمضية التي تضر الأسنان.

جفاف الفم وزيادة خطر تسوس الأسنان تأثيرات جانبية لحقن التخسيس

نصائح لتقليل المخاطر

وتوصي الدكتورة تشوبرا باتباع بعض الخطوات البسيطة لحماية صحة الفم أثناء استخدام حقن التخسيس، منها:

ـ شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على الترطيب.

ـ مضغ علكة خالية من السكر لتحفيز إنتاج اللعاب.

ـ تجنّب استخدام غسول الفم المحتوي على الكحول.

ـ الانتظار 30 دقيقة قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد الغثيان أو القيء.

ـ الحفاظ على نظام غذائي متوازن مع إجراء فحوصات دورية للأسنان.

ورغم أن حقن إنقاص الوزن وسيلة فعالة لخسارة الوزن، إلا أنها قد تحمل مخاطر على صحة الأسنان واللثة مثل جفاف الفم، تسوس الأسنان، أمراض اللثة، ارتجاع المريء وضعف امتصاص الفيتامينات.

ولذلك ينصح الخبراء بالوقاية من هذه المضاعفات عبر العناية بنظافة الفم واتباع نظام غذائي صحي.

حقن إنقاص الوزن أضرار حقن التخسيس صحة الفم تسوس الأسنان أمراض اللثة جفاف الفم ارتجاع المريء امتصاص الفيتامينات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية

علامات سبقت ميلاد النبي محمد.. دينا أبو الخير توضحها

احتفالية وزارة الاوقاف بالمولد النبوي الشريف

الأوقاف: مصر آمنة ومستقرة على الرغم من اشتعال المنطقة من حولنا

غزة

المركز الفلسطيني للبحوث: الاحتلال يواجه أزمة داخلية في تجنيد الاحتياط

بالصور

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

بروز عظمة القدم الوكعة لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد