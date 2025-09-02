هل تسبب حقن التنحيف مشاكل صحية للفم؟

أصبحت حقن إنقاص الوزن شائعة بشكل متزايد كوسيلة فعّالة لتقليل الشهية وخسارة الوزن، لكن خبراء صحة الفم يحذرون من أن لهذه الحقن آثارًا جانبية غير متوقعة على الأسنان واللثة، إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

جفاف الفم وزيادة خطر تسوس الأسنان تأثيرات جانبية لحقن التخسيس

توضح الدكتورة ديبا تشوبرا، طبيبة الأسنان في عيادة "وايتس دينتال"، أن بعض أدوية التخسيس قد تقلل من إنتاج اللعاب، مما يؤدي إلى جفاف الفم.

ويُعتبر اللعاب خط الدفاع الأول في حماية الفم، حيث يساعد على غسل بقايا الطعام، ومعادلة الأحماض، والحد من نمو البكتيريا.

لكن قلة إنتاجه قد تزيد من خطر تسوس الأسنان، أمراض اللثة وحتى التهابات الفم، بحسب ما نشره موقع "Surrey Live".

ارتجاع المريء وحساسية الأسنان

وقد تمتد الآثار الجانبية إلى ارتجاع المريء والغثيان عند بعض المرضى الذين يستخدمون حقن التخسيس.

وتقول تشوبرا: "في حال حدوث القيء، فإن الأحماض المعدية قد تُضعف مينا الأسنان مع مرور الوقت، مسببةً حساسية الأسنان، اصفرارها وتسوسها".

ولذلك يصبح الحفاظ على نظافة الفم الجيدة أمرًا ضروريًا لمن يتناول هذه الأدوية.

ضعف امتصاص الفيتامينات والمعادن

وأحد المخاطر الأخرى هو أن أدوية إنقاص الوزن تُبطئ عملية الهضم، ما قد يقلل من امتصاص الجسم لفيتامينات ومعادن أساسية مثل:

ـ الكالسيوم

ـ فيتامين د

ـ فيتامين سي

ـ الحديد

ونقص هذه العناصر قد يؤدي إلى ضعف الأسنان، التهاب اللثة وزيادة خطر العدوى. كما أن انخفاض الشهية قد يجعل البعض يتناول وجبات صغيرة وأقل توازنًا، مع الميل لاختيار الأطعمة المصنعة أو الحمضية التي تضر الأسنان.

نصائح لتقليل المخاطر

وتوصي الدكتورة تشوبرا باتباع بعض الخطوات البسيطة لحماية صحة الفم أثناء استخدام حقن التخسيس، منها:

ـ شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على الترطيب.

ـ مضغ علكة خالية من السكر لتحفيز إنتاج اللعاب.

ـ تجنّب استخدام غسول الفم المحتوي على الكحول.

ـ الانتظار 30 دقيقة قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد الغثيان أو القيء.

ـ الحفاظ على نظام غذائي متوازن مع إجراء فحوصات دورية للأسنان.

ورغم أن حقن إنقاص الوزن وسيلة فعالة لخسارة الوزن، إلا أنها قد تحمل مخاطر على صحة الأسنان واللثة مثل جفاف الفم، تسوس الأسنان، أمراض اللثة، ارتجاع المريء وضعف امتصاص الفيتامينات.

ولذلك ينصح الخبراء بالوقاية من هذه المضاعفات عبر العناية بنظافة الفم واتباع نظام غذائي صحي.