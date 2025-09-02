هل يحمي الشاي الأخضر من الزهايمر؟.. دراسة جديدة تجيب

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا أن مركبًا طبيعيًا موجودًا في الشاي الأخضر، عند دمجه مع النيكوتيناميد (أحد أشكال فيتامين B3)، يمكن أن يعمل كمنظف قوي للدماغ ويساعد على تقليل تراكم الفضلات المرتبطة بمرض الزهايمر وأمراض الشيخوخة العصبية.

كيف يعمل الشاي الأخضر والفيتامين على الدماغ؟

وبحسب ما أورده موقع ساينس أليرت [Science Alert]، فإن هذا الاكتشاف يفتح الباب أمام وسيلة طبيعية محتملة للوقاية من الخرف وتحسين صحة الدماغ، حيث يمكن الحصول على هذه المركبات بسهولة من خلال النظام الغذائي أو عبر مكملات غذائية آمنة ومعتمدة.

ركزت الدراسة على مضاد الأكسدة إبيغالوكاتشين غالات (EGCG) الموجود في الشاي الأخضر، مع النيكوتيناميد، حيث أظهرت التجارب على خلايا عصبية لفئران أن هذا المزيج يعزز مستويات جزيء الطاقة GTP في الدماغ.

هذا الجزيء يلعب دورًا مهمًا في تنظيف الخلايا العصبية من بروتينات بيتا أميلويد، التي تُعد أحد أهم أسباب تطور مرض الزهايمر.

فوائد إضافية للشاي الأخضر والنيكوتيناميد

يساعد الشاي الأخضر في تقليل إصابات المادة البيضاء بالدماغ، ما يقلل من خطر الإصابة بالخرف.

يساهم النيكوتيناميد (فيتامين B3) في حماية الخلايا العصبية من آثار السكتات الدماغية والتنكس العصبي.

استعادة مستويات الطاقة في الدماغ تحسن من قدرة الخلايا العصبية على التخلص من السموم والبروتينات الضارة.

هل يمكن أن يصبح علاجًا؟

يشير العلماء إلى أن هذه النتائج ما زالت في مرحلة التجارب على خلايا الفئران داخل المختبر، إلا أن النتائج مشجعة للغاية. ويؤكد الباحثون أن الجمع بين الشاي الأخضر وفيتامين B3 قد يقدم في المستقبل وسيلة طبيعية وآمنة للحد من خطر الزهايمر والحفاظ على نشاط الدماغ مع التقدم في العمر.