فوائد الحبة السوداء في علاج أخطر الأمراض

استُخدمت الحبة السوداء لأغراض علاجية منذ قرون عديدة فبينما قد تحمي من بعض الأمراض، فإنها تُساعد أيضًا في تخفيف أعراض العديد من المشاكل الصحية.

ووفقا لما جاء في anadolumedicalcenter كشفت الأبحاث المتعلقة باستهلاك الحبة السوداء عن فوائد عديدة، نذكر منها ما يلي:

يدعم جهاز المناعة

بفضل محتواه الغني بمضادات الأكسدة، يتميز الحبة السوداء بخصائص مُعززة للمناعة وهذا يجعلها فعالة في تقليل خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي، مثل السكري وأمراض القلب والسمنة، والأمراض المرتبطة بالمناعة كالسرطان.

تأثير خافض لضغط الدم

الحبة السوداء فعالة في علاج ارتفاع ضغط الدم، فهي تساعد على خفضه أو توازنه، مما يجعلها مفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

تنظيم الدهون في الدم

بسبب تأثيرها على تنظيم الدهون في الدم، يمكن للحبة السوداء أن تخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية المرتفعة، والتي تعد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية، مما يوفر فوائد وقائية.

خصائص مضادة للبكتيريا

تُعدّ الحبة السوداء فعّالة ضد بعض أنواع العدوى البكتيرية، ويمكنها أن تُضاهي المضادات الحيوية في فعاليتها ضد مسببات الأمراض البكتيرية ولذلك، يُنصح بها غالبًا لعلاج العدوى البكتيرية.

يدعم إزالة السموم من الكبد

تتمتع حبة البركة بفوائد مختلفة في مساعدة الكبد على إزالة السموم من المواد الضارة، وخاصة المواد الكيميائية والسموم التي يتم إزالتها من الجسم، بما في ذلك بعض الأدوية.

تأثيرات مضادة للهيستامين

بسبب تأثيراتها المضادة للهيستامين، يمكن أن تساعد حبة البركة السوداء في تخفيف أعراض التهاب الأنف التحسسي، وحساسية حبوب اللقاح، والربو، والحساسية الموسمية الأخرى.

تنظيم سكر الدم



تشير بعض الدراسات إلى أن حبة البركة السوداء يمكن أن تساعد في تنظيم سكر الدم، مما يجعلها مفيدة في إدارة مقاومة الأنسولين ومرض السكري.

فوائد الجهاز الهضمي

تُعزز الحبة السوداء بطانة المعدة وتُخفف من مشاكل الجهاز الهضمي كما أنها فعّالة في علاج عدوى بكتيريا الملوية البوابية في المعدة، وتُساعد على تخفيف الانتفاخ والغازات في الأمعاء، مما يُسهم في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي.

التحكم في الشهية

بفضل محتواها من الدهون الصحية، تساعد الحبة السوداء على الشعور بالشبع، مما يدعم التحكم في الشهية ولمن يسعى لإنقاص وزنه، فإن إضافة الحبة السوداء إلى وجباته اليومية يُسهّل فقدان الوزن بشكل صحي.

يدعم الصحة الإنجابية

تُعزز الحبة السوداء الهرمونات التناسلية لدى الرجال والنساء بالنسبة للنساء، تُسهم في انتظام الدورة الشهرية، بينما تُحسّن عدد الحيوانات المنوية وجودتها لدى الرجال، مما يُعزز الخصوبة لدى كلا الجنسين.

فوائد البشرة

حبة البركة غنية بالفيتامينات والمعادن، ولها فوائد عديدة لصحة البشرة، فهي تُساعد على التئام الجروح، وتقليل حب الشباب، وتحسين حالات البشرة كالصدفية والبهاق، وذلك عند تناولها أو دهنها كزيت كما أنها فعّالة في علاج الأكزيما، وهي حالة جلدية جافة ومُسببة للحكة، وتُساعد في علاج التهابات الجلد الفطرية بفضل خصائصها المضادة للفطريات.

صحة الشعر

تُغذي حبة البركة الشعر، وتقلل تساقطه بتقوية بصيلاته كما تُعزز نمو الشعر، وتُكثّفه، وتُقي من القشرة بتغذية فروة الرأس.