قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإجراءات الجنائية.. ضمانات قانونية جديدة لحماية حقوق المحتجزين
الحاجة سبيلة.. وفاة سيدة العطاء التي تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر
قلبه توقف 4 مرات في 230 دقيقة.. مفاجأة جديدة عن لاعب نادي الزهور
كسروا يده.. التحفظ على 4 طلاب تعدوا على مدرسهم في عين شمس
كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما
العراق يفوز البحرين بهدفين ويتصدر المجموعة بكأس العرب
انسحاب أحمد مرتضى منصور من الانتخابات البرلمانية
انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال ملحوظ وتنظيم محكم داخل لجان محافظة البحيرة
هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس الإفتاء
الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية
لماذا وصف الله أهل الجنة بـ متكئين؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح الحكمة
محمد صلاح على أبواب رقم تاريخي جديد الليلة.. أرقام قياسية تنتظر ملك ليفربول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فوائد الحبة السوداء في علاج أخطر الأمراض

حبة البركة
حبة البركة
اسماء محمد

استُخدمت الحبة السوداء لأغراض علاجية منذ قرون عديدة فبينما قد تحمي من بعض الأمراض، فإنها تُساعد أيضًا في تخفيف أعراض العديد من المشاكل الصحية.

ووفقا لما جاء في anadolumedicalcenter كشفت الأبحاث المتعلقة باستهلاك الحبة السوداء عن فوائد عديدة، نذكر منها ما يلي:

يدعم جهاز المناعة

بفضل محتواه الغني بمضادات الأكسدة، يتميز الحبة السوداء بخصائص مُعززة للمناعة وهذا يجعلها فعالة في تقليل خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي، مثل السكري وأمراض القلب والسمنة، والأمراض المرتبطة بالمناعة كالسرطان.

تأثير خافض لضغط الدم

الحبة السوداء فعالة في علاج ارتفاع ضغط الدم، فهي تساعد على خفضه أو توازنه، مما يجعلها مفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

تنظيم الدهون في الدم

بسبب تأثيرها على تنظيم الدهون في الدم، يمكن للحبة السوداء أن تخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية المرتفعة، والتي تعد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية، مما يوفر فوائد وقائية.

معلومات لا تعرفها عن إرتفاع الكوليسترول في الدم

خصائص مضادة للبكتيريا

تُعدّ الحبة السوداء فعّالة ضد بعض أنواع العدوى البكتيرية، ويمكنها أن تُضاهي المضادات الحيوية في فعاليتها ضد مسببات الأمراض البكتيرية ولذلك، يُنصح بها غالبًا لعلاج العدوى البكتيرية.

يدعم إزالة السموم من الكبد

تتمتع حبة البركة بفوائد مختلفة في مساعدة الكبد على إزالة السموم من المواد الضارة، وخاصة المواد الكيميائية والسموم التي يتم إزالتها من الجسم، بما في ذلك بعض الأدوية.

تأثيرات مضادة للهيستامين

بسبب تأثيراتها المضادة للهيستامين، يمكن أن تساعد حبة البركة السوداء في تخفيف أعراض التهاب الأنف التحسسي، وحساسية حبوب اللقاح، والربو، والحساسية الموسمية الأخرى.

تنظيم سكر الدم 


تشير بعض الدراسات إلى أن حبة البركة السوداء يمكن أن تساعد في تنظيم سكر الدم، مما يجعلها مفيدة في إدارة مقاومة الأنسولين ومرض السكري.

كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟

فوائد الجهاز الهضمي

تُعزز الحبة السوداء بطانة المعدة وتُخفف من مشاكل الجهاز الهضمي كما أنها فعّالة في علاج عدوى بكتيريا الملوية البوابية في المعدة، وتُساعد على تخفيف الانتفاخ والغازات في الأمعاء، مما يُسهم في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي.

التحكم في الشهية

بفضل محتواها من الدهون الصحية، تساعد الحبة السوداء على الشعور بالشبع، مما يدعم التحكم في الشهية ولمن يسعى لإنقاص وزنه، فإن إضافة الحبة السوداء إلى وجباته اليومية يُسهّل فقدان الوزن بشكل صحي.

يدعم الصحة الإنجابية

تُعزز الحبة السوداء الهرمونات التناسلية لدى الرجال والنساء بالنسبة للنساء، تُسهم في انتظام الدورة الشهرية، بينما تُحسّن عدد الحيوانات المنوية وجودتها لدى الرجال، مما يُعزز الخصوبة لدى كلا الجنسين.

فوائد البشرة

حبة البركة غنية بالفيتامينات والمعادن، ولها فوائد عديدة لصحة البشرة، فهي تُساعد على التئام الجروح، وتقليل حب الشباب، وتحسين حالات البشرة كالصدفية والبهاق، وذلك عند تناولها أو دهنها كزيت كما أنها فعّالة في علاج الأكزيما، وهي حالة جلدية جافة ومُسببة للحكة، وتُساعد في علاج التهابات الجلد الفطرية بفضل خصائصها المضادة للفطريات.

أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها

صحة الشعر

تُغذي حبة البركة الشعر، وتقلل تساقطه بتقوية بصيلاته كما تُعزز نمو الشعر، وتُكثّفه، وتُقي من القشرة بتغذية فروة الرأس.

الحبة السوداء فوائد الحبة السوداء السكري الهضم الكوليسترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

جولة الإعادة.. تفاصيل 9 ساعات من عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب

الأنبا يؤانس وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية

الأنبا يؤانس يستقبل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية بمطرانية أسيوط |صور

زينة توكل

زينة توكل: اليوم العالمي لذوي الإعاقة يذكّرنا بأن الشمول حق ومسئولية وطنية لا شعارًا عابرًا

بالصور

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك| تعرف على الأعراض والأسباب

فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب
فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب
فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك|تعرف على الاعراض والاسباب

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى
بعد كشفه اسباب الطلاق..اخر صور جمعت بين هنا الزاهد و احمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟

فيديو

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "توكسيك"

ازمة الطبيب

طلاق وانهيار علاقات… أزمة الطبيب الوسيم محمد المغربي تشعــل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد