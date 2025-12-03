قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
رئيس الحكومة اللبنانية: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل.. ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة
أصل الحكاية

السماء تستقبل القمر البارد مساء الخميس.. آخر قمر عملاق في 2025

القمر البارد
القمر البارد
أمينة الدسوقي

تترقب السماء مساء الخميس 4 ديسمبر حدثاً فلكياً مميزاً، حيث يطل آخر قمر عملاق لعام 2025، المعروف باسم "القمر البارد"، في مشهد يخطف الأنظار بسطوعه ولمعانه الاستثنائيين مع اقترابه من أقرب نقطة في مداره حول الأرض.

لماذا يبدو "القمر البارد" أكبر وأكثر سطوعاً؟

يظهر القمر هذه الليلة بحجم أكبر من المعتاد نتيجة اقترابه من نقطة الحضيض، وهي أقرب مسافة بينه وبين الأرض، ما يجعله يبدو أكبر بنحو 10% إلى 14% مقارنة بالبدر العادي، وأكثر سطوعاً بوضوح للعين المجردة.

كما يعزز ما يُعرف بـ "الوهم القمري" إحساس المشاهدين بضخامة القمر عند ظهوره قريباً من الأفق، إذ يبدو أكبر مقارنة بالأجسام القريبة مثل المباني والأشجار والجبال.

أصل تسمية “القمر البارد”

ترتبط التسمية بتقاليد أميركية قديمة كانت تطلق أسماء على الأقمار الكاملة حسب فصول السنة ويعكس اسم "القمر البارد" الطقس القارس الذي يميز ليالي ديسمبر في نصف الكرة الشمالي.

القمر البارد ظاهرة فلكية

ويعد هذا القمر آخر الأقمار المكتملة لعام 2025، على أن يتبعه "قمر الذئب"، أول بدر لعام 2026، في الثالث من يناير المقبل.

القمر العملاق ظاهرة فلكية رغم عدم رسميّة المصطلح

ورغم أن مصطلح "القمر العملاق" غير معتمد رسمياً في علم الفلك، فإنه يُستخدم لوصف البدر عندما يكون ضمن 90% من نقطة الحضيض، أي عندما يكون أقرب ما يمكن لكوكب الأرض، وهو ما يمنحه مظهراً ضخما وسطوعا لافتاً.

ويأتي "القمر البارد" بعد ظهور قمر الحصاد في أكتوبر وقمر القندس في نوفمبر، ليكمل سلسلة الأقمار العملاقة لهذا العام.

تأثير القمر العملاق على الأرض

لا يقتصر تأثير اقتراب القمر على حجمه الظاهري فقط، بل تمتد جاذبيته لتعزيز ظاهرة المد والجزر، حيث تسجل المحيطات ارتفاعاً طفيفاً في مستوى المياه خلال هذه الفترة.

وسيتمكن معظم الناس من رؤية توهج القمر البارد بالعين المجردة، في حين توفر التلسكوبات رؤية أوضح للتضاريس المضيئة على سطحه.

موعد ذروة حدوث القمر البارد

سيصل القمر إلى ذروة اكتماله مساء 4 ديسمبر الساعة 6:14 مساءا على أن يظل مرئياً بسطوع كامل طوال الليل.

وفي بقية مناطق العالم، يمكن رصده في توقيت شروق القمر المحلي، حيث يبدو في أكبر حجم له وهو قريب من الأفق.

أماكن وتوقيت أفضل مشاهدة حول العالم

أفضل وقت للمشاهدة سيكون بعد الغسق مباشرة مساء 4 ديسمبر و أوروبا وأفريقيا وآسيا تختلف أوقات الرؤية حسب الموقع الجغرافي، لكن أفضل لحظة تظل عند شروق أو غروب القمر حيث يظهر بأكبر حجم بصري.

نصائح لمشاهدة مبهرة

للاستمتاع بالمشهد الفلكي بأفضل صورة:

اختر مكاناً بعيداً عن أضواء المدن والتلوث الضوئي.

يفضل التوجه إلى مناطق ريفية أو أماكن مفتوحة ذات سماء صافية.

يمكن استخدام منظار بسيط أو تلسكوب صغير لرؤية تفاصيل إضافية، رغم إمكانية الاستمتاع بالمشهد دون أي معدات.

