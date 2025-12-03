قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملة مكبرة بشارع عثمان محرم بالعمرانية والطالبية لرفع التعديات والإشغالات

رفع اشغالات
رفع اشغالات
أحمد زهران

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة احياء العمرانية والطالبية بتنفيذ حملة مشتركة مكبرة بشارع عثمان محرم وذلك لرفع أي تعديات أو إشغالات من الطريق العام والتصدي للمخالفات الصادرة عن بعض المحال والمنشآت التجارية والمقاهي التي تستغل الأرصفة أو حرم الطريق بالمخالفة للقانون.

وأسفرت جهود الحملة عن رفع ما يقرب من 500 حالة إشغال متنوعة من الأرصفة ونهر الطريق، إلى جانب استخدام 7 عربات إشغالات لنقل المضبوطات والتعامل مع جميع المخالفات التي تم رصدها.

وأكد محافظ الجيزة أن تلك الجهود تأتي في إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط للشارع وفتح المحاور الرئيسية أمام حركة السير، مشددًا على استمرار الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين دون تهاون.

وانطلقت الحملة تحت إشراف ميداني من اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية وحامد سلامة رئيس حي الطالبية وبمشاركة شرطة المرافق، ومديرية التموين، ومديرية الطب البيطري، بالإضافة إلى إدارات الإشغالات والبيئة والمتابعة الميدانية بالأحياء.

واستهدفت الحملة إزالة جميع أشكال التعديات وفك الإشغالات الثابتة والمتحركة وضبط المخالفات التي تعيق حركة المرور.

رفع اشغالات محافظة الجيزة محافظ الجيزة اخبار الجيزة

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

