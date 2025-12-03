مدبولي: نستهدف إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية قريبًا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الموجهة للقطاع السياحي، بهدف دعم الاستثمار وتعزيز قدرة القطاع على التوسع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدبولي أن الحزمة الجديدة تتضمن إضافة أنشطة سياحية جديدة ضمن منظومة الحوافز.

وأشار إلى أهمية المتحف المصري الكبير كأحد أهم المشروعات، الفترة الحالية لما يمثله من قيمة حضارية وسياحية ضخمة لمصر.

طموحات لإنشاء 10 آلاف غرفة فندقية

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود طموحات كبيرة لزيادة الطاقة الفندقية في مختلف المدن السياحية، قائلاً:"نستهدف إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية جديدة خلال الفترة المقبلة"، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على السياحة في مصر وتحسين البنية التحتية للقطاع.

احترام النسيج الحضري وتعظيم المردود السياحي

وأكد مدبولي أن الدولة تعمل على تطوير القطاع السياحي دون الإضرار بالنسيج الحضري للمناطق التاريخية، مع الحرص على أن تحقق المشروعات الجديدة المردود السياحي والاقتصادي المطلوب، بما يحافظ على الهوية المصرية ويضمن استدامة التنمية.