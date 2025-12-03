روسيا تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا

أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن نيودلهي وموسكو يخططان خلال زيارة بوتين إلى الهند لتوقيع 10 وثائق حكومية مشتركة وأكثر من 15 اتفاقية تجارية

وقال أوشاكوف: بوتين ومودي سيصدران بيانا مشتركا في ختام محادثاتهما إضافة إلى اعتماد برنامج للتعاون الاقتصادي بين البلدين حتى عام 2030

وأضاف: نتوقع أن تكون زيارة بوتين إلى الهند مثمرة ومفيدة وتعزز التعاون بين البلدين و الحوار بين موسكو ونيودلهي يشهد نشاط ملحوظا.



وصرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قائلا :

محادثات بوتين وويتكوف كانت إيجابية وروسيا أعربت صراحةً عن رأيها بشأن وثائق التسوية التي قدمها الجانب الأمريكي .

واستكمل: روسيا تُجري حاليا مفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا حصريًا مع الولايات المتحدة ونجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة أثرت بشكل إيجابي على المحادثات بين بوتين وويتكوف.

وواصل : التقييمات الأجنبية لسبل تحقيق التسوية السلمية في أوكرانيا أصبحت أكثر عقلانية بفضل مآثر العسكريين الروس وعضوية أوكرانيا في حلف الناتو نوقشت خلال اجتماع بوتين أمس مع ممثلي الولايات المتحدة

واشار أيضا إلى أن الأوكرانيين يرفضون حاليا مواصلة مفاوضات إسطنبول.