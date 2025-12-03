وزير المالية:الحكومة بصدد الانتهاء من برنامج تمويلي منخفض التكلفة قريباً

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة اتخذت حزمة واسعة من الإجراءات لتسهيل بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لدعم المستثمرين وتشجيع التوسع في الأنشطة الاقتصادية.

تيسير النظام الضريبي وإطلاق قائمة بيضاء

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تيسير النظام الضريبي وضمان وضوح الإجراءات للممولين، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وتسهيل أعمال المستثمرين، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق "قائمة بيضاء" للممولين الملتزمين، بما يمنحهم سرعة في إنهاء الإجراءات ومزايا إضافية.

آلية فعالة لإنهاء المنازعات الضريبية

وأشار كجوك إلى أن الحكومة نجحت خلال الشهور الماضية في تنفيذ آليات فعالة لإنهاء المنازعات الضريبية، الأمر الذي مكّنها من حل عدد كبير من الملفات العالقة، وساعد على تقليل العبء على المستثمرين وتعزيز الثقة بين الدولة وقطاع الأعمال.

برنامج تمويلي منخفض التكلفة قريبًا

وكشف وزير المالية أن الحكومة بصدد الانتهاء من برنامج تمويلي منخفض التكلفة يستهدف دعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية، مؤكدًا أن هذا البرنامج سيُسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوفير مصادر تمويل أكثر ملاءمة للنمو.