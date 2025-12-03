قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
رئيس الحكومة اللبنانية: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل.. ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رغم تواجد كوشنر وويتكوف في موسكو.. بوتين يحمل أوروبا مسئولية إطالة الحرب

في زيارة مثيرة للانتباه، استخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مزيجاً من الإغواء السياسي والمماطلة والرسائل التحذيرية خلال لقائه مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، صديق الرئيس دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره السابق، اللذين وصلا موسكو لإجراء محادثات حول إنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ نحو أربع سنوات.

وبينما قضى الوفد الأميركي ساعات في التجول وتناول الغداء في أحد مطاعم موسكو الراقية، أبقى بوتين المبعوثين في الانتظار قرابة ثلاث ساعات قبل بدء الاجتماع، وهو سلوك اعتاد عليه الرئيس الروسي في معاملته للوفود الأجنبية، وفق ما ذكرت بوليتيكو.

وخلال ظهوره في منتدى اقتصادي قبل الاجتماع، صعد بوتين لهجته تجاه الغرب، قائلاً إن أوروبا تتحمل مسؤولية تعطيل جهود السلام، مضيفاً: "نحن لا نخطط لخوض حرب مع أوروبا، لكن إذا قررت أوروبا بدء حرب، فنحن جاهزون الآن."

لقاء "منتج"… لكن بلا تقدم واضح

وبحسب المقاطع التي نشرها الكرملين، رحب بوتين بالوفد الأميركي سائلاً عن انطباعهم عن موسكو، ليرد ويتكوف قائلاً: "إنها مدينة رائعة." واستمرت الاجتماعات داخل الكرملين حتى ما بعد منتصف الليل.

ووصف مستشارو بوتين اللقاء بأنه "منتج" و"بناء"، لكنهم أقروا بوجود الكثير من العمل المتبقي قبل الوصول إلى أي تفاهم.

وكشف يوري أوشاكوف، أحد كبار مساعدي بوتين، أن الرئيس الروسي كرر أمام الوفد الأميركي اتهاماته المتكررة للاتحاد الأوروبي بـ"الإجراءات المعرقلة"، في إشارة إلى رغبة موسكو في تحميل أوروبا مسؤولية أي فشل محتمل للمفاوضات، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي كان مستبعداً بالكامل من اللقاءات.

ضغط متزايد على كييف وقلق في أوروبا

وتأتي هذه الزيارة ضمن محاولة جديدة من الرئيس ترامب لإحياء مسار وقف إطلاق النار، وذلك بناء على خطة مسربة من 28 نقطة توصف بأنها تميل بشكل واضح لصالح موسكو.

وتتضمن الخطة مطالبة أوكرانيا بالتخلي رسمياً عن أراضٍ في شرق البلاد غير خاضعة لسيطرة روسيا حتى الآن، إلى جانب إعلان تعهد نهائي بعدم السعي للانضمام إلى حلف الناتو. 

وهي بنود تسببت في قلق عميق داخل العواصم الأوروبية، بينما وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها من أشد اللحظات التاريخية التي تواجه بلاده، رغم إظهاره انفتاحاً على الحوار.

لا تغيير في موقف موسكو

ورغم ست جولات سابقة من التفاوض، من إسطنبول إلى ألاسكا ووصولاً إلى موسكو، لم تظهر روسيا أي مرونة تجاه مطالبها الأساسية، وعلى رأسها قبول كييف بالأمر الواقع والتخلي عن أجزاء واسعة من أراضيها.

ويؤكد مراقبون أن بوتين مستعد للسلام "ولكن بشروطه فقط"، بينما يرى آخرون أن موسكو تسعى لإظهار نفسها طرفاً منفتحاً على التسوية، في الوقت الذي تتمسك فيه بمواقفها المتشددة.

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

الدولار

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

الهبوط الأرضي

هبوط أرضي في «النرجس 5» بالتجمع الخامس يُربك الأهالي ويستدعي سيارات مياه طارئة| القصة الكاملة

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

الاهلي

الأهلي يدرس خوض تدريبات مباراة ودية لتجهيز اللاعبين لمواجهة إنبي

شعار الزمالك

غيابات بالجملة في فريق الزمالك قبل المشاركة بكأس عاصمة مصر

الاهلي

فريق الكرة بالأهلي يستأنف تدريباته غداً وسط غيابات بالجملة

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

