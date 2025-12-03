قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
رئيس الحكومة اللبنانية: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل.. ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة
توك شو

الصليب والهلال الأحمر الدولي: فيضانات جنوب شرق آسيا كارثة إنسانية تستدعي دعمًا

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قالت بوي واه أليس، نائبة مدير منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الصليب والهلال الأحمر الدولي، إن الفيضانات الأخيرة التي ضربت أجزاء من تايلاند، وإندونيسيا، وسريلانكا، وماليزيا، تسببت في أضرار واسعة وخلقت أزمة إنسانية كبيرة.

وأضافت أليس، خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الأمطار الغزيرة أدت إلى فيضانات وانزلاقات أرضية أضرت بملايين الأشخاص، وأجبرت العديد منهم على النزوح وترك منازلهم.

نزوح الملايين والاحتياجات الأساسية الماسة

وأوضحت بوي واه أليس أن المتضررين لجأوا إلى مناطق أخرى؛ منازل مؤقتة، والكنائس، ولا يمكن للبعض العودة إلى منازلهم بسبب استمرار الفيضانات، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني يتفاقم يوميًا، لا سيما في سريلانكا، التي تواجه أسوأ فيضانات منذ عقود، حيث تعاني العائلات من نقص شديد في الاحتياجات الأساسية.

جهود الاستجابة السريعة من الصليب والهلال الأحمر الدولي

وأكدت المسئولة أن الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي كثفا جهودهم لمواجهة الأزمة، حيث نشروا آلاف المتطوعين وفرق الطوارئ لتقديم المساعدة العاجلة.

وتشمل هذه الجهود توفير:

الطعام والمياه الصالحة للشرب

الرعاية الطبية والإسعافات الأولية

أدوات المأوى والمستلزمات الأساسية

وأشارت إلى أن هذه التدخلات تهدف لتخفيف معاناة السكان المتضررين واحتواء آثار الكارثة الإنسانية المستمرة.

 

