الصليب والهلال الأحمر الدولي: فيضانات جنوب شرق آسيا كارثة إنسانية تستدعي دعمًا

قالت بوي واه أليس، نائبة مدير منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الصليب والهلال الأحمر الدولي، إن الفيضانات الأخيرة التي ضربت أجزاء من تايلاند، وإندونيسيا، وسريلانكا، وماليزيا، تسببت في أضرار واسعة وخلقت أزمة إنسانية كبيرة.

وأضافت أليس، خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الأمطار الغزيرة أدت إلى فيضانات وانزلاقات أرضية أضرت بملايين الأشخاص، وأجبرت العديد منهم على النزوح وترك منازلهم.

نزوح الملايين والاحتياجات الأساسية الماسة

وأوضحت بوي واه أليس أن المتضررين لجأوا إلى مناطق أخرى؛ منازل مؤقتة، والكنائس، ولا يمكن للبعض العودة إلى منازلهم بسبب استمرار الفيضانات، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني يتفاقم يوميًا، لا سيما في سريلانكا، التي تواجه أسوأ فيضانات منذ عقود، حيث تعاني العائلات من نقص شديد في الاحتياجات الأساسية.

جهود الاستجابة السريعة من الصليب والهلال الأحمر الدولي

وأكدت المسئولة أن الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي كثفا جهودهم لمواجهة الأزمة، حيث نشروا آلاف المتطوعين وفرق الطوارئ لتقديم المساعدة العاجلة.

وتشمل هذه الجهود توفير:

الطعام والمياه الصالحة للشرب

الرعاية الطبية والإسعافات الأولية

أدوات المأوى والمستلزمات الأساسية

وأشارت إلى أن هذه التدخلات تهدف لتخفيف معاناة السكان المتضررين واحتواء آثار الكارثة الإنسانية المستمرة.