جامعة قنا تشارك في مؤتمر QS للتعليم العالى–آسيا والمحيط الهادئ بسيول

قال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، إن الجامعة تشارك في فعاليات مؤتمر QS للتعليم العالي – آسيا والمحيط الهادئ، الذي تستضيفه عاصمة كوريا الجنوبية سيول خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، بتنظيم من مؤسسة QS، تحت عنوان "إطلاق الطاقات بين الأجيال: المهارات والشراكات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

ويمثل الجامعة في المؤتمر الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، والدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حيث تأتى مشاركة الجامعة في إطار حرصها على تعزيز حضورها الأكاديمي الدولي والانفتاح على التجارب التعليمية الرائدة في العالم.



وأشار رئيس جامعة قنا، إلى أن المؤتمر يُعد أحد أبرز التجمعات الأكاديمية في المنطقة، حيث يجمع قادة الجامعات والباحثين وصنّاع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة سبل تطوير التعليم العالي وتعزيز الشراكات الأكاديمية وبناء المهارات المستقبلية.



وأوضح عكاوى، بأن جلسات المؤتمر موضوعات متعددة تشمل الابتكار والاستدامة والريادة الأكاديمية في ظل التحديات العالمية، إلى جانب استعراض التجارب المتميزة للجامعات الرائدة في آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف رئيس جامعة قنا، كما يشهد اليوم الختامى انعقاد معرض QS للماجستير يوم 6 نوفمبر، الذي يتيح فرصة للتواصل المباشر بين الجامعات العالمية والطلاب الراغبين في استكمال دراساتهم العليا، بما يعزز من فرص التعاون الأكاديمي الدولى لجامعة قنا.