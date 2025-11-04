أخبار قنا..اعتماد حركة تنقلات جديدة لرؤساء المدن..وضع حجر أساس لمشروع تطوير مقر نقابة المهن الزراعية





شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها ، حصول مدرسة نجع الجزيرة على مركز متقدم بجائزة التميز المؤسسي، البطولة العربية لخماسيات كرة القدم تواصل فعالياتها لليوم الثانى بجامعة قنا، وضع حجر الأساس لمشروع تطوير مقر نقابة المهن الزراعية، اعتماد حركة تنقلات جديدة لرؤساء المراكز والمدن، المحافظ ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقدان مشروع مزرعة شتلات القصب بالمراشدة، ومديرية الصحة تدشن عيادات الدعم النفسي بعدد من منشآت الرعاية الأولية.

مدرسة نجع الجزيرة بقنا تحصل على مركز متقدم بجائزة التميز المؤسسي



هنأ هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مدرسة نجع الجزيرة للتعليم الأساسى بالصبريات التابعة لإدارة دشنا التعليمية نظراً لفوزها بجائزة التميز المؤسسي للمساواة بين الجنسين من بين 10 مدارس اختيرت لهذه الجائزة على مستوى الجمهورية.



وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على مساندة الدكتورة دعاء عسران، منسق عام تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم بقنا لمشاركة المدرسة فى منافسات الجائزة على مستوى الجمهورية.

البطولة العربية لخماسيات كرة القدم تواصل فعالياتها لليوم الثانى بجامعة قنا



تواصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات البطولة العربية العشرين لخماسيات كرة القدم، التي تستضيفها جامعة قنا برعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بملاعب القرية الأولمبية، وسط أجواء من الحماس والتنافس القوي بين الفرق المشاركة.



استُهلّت منافسات اليوم الثاني بلقاء مثير بين جامعة بنها الأهلية وجامعة قنا، حيث تمكن فريق جامعة قنا من تحقيق فوز كبير بخمسة أهداف نظيفة، في أداء مميز أمام جماهيره، وفي المباراة التالية، فاز فريق جامعة بنها على جامعة السلام بنتيجة 6 أهداف دون رد، ليواصل تألقه في البطولة.





وضع حجر الأساس لمشروع تطوير مقر نقابة المهن الزراعية بقنا

وضع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، حجر الأساس لمشروع تطوير مقر نقابة المهن الزراعية بمدينة قنا، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والعقيد علي كامل، نائب المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور سيد خليفة، النقيب العام للزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة.

تضمنت الفعاليات عرض تقديمي من الشركة الاستشارية المنفذة للمشروع، تناول مكونات المبنى الذي يُقام على مساحة ٣٢٠٠ متر مربع، بتصميم معماري حديث يعكس الطابع الحضاري لمدينة قنا، ويضم مقرًا إداريًا للنقابة ومجموعة من الخدمات الطبية والاجتماعية والاستثمارية والترفيهية وساحات انتظار للسيارات، في إطار رؤية متكاملة لاستثمار أصول النقابة وتنمية مواردها بصورة مثلى.

لتطوير الأداء الإدارى.. اعتماد حركة تنقلات جديدة لرؤساء المراكز والمدن بقنا

اعتمد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، حركة تنقلات جديدة شملت عدداً من رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرات الجهاز التنفيذى بالمحافظة بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية من العمل التنموى.

ويأتى هذا القرار استكمالاً لاعتماد الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لتعيين 4 رؤساء مدن جدد بمحافظة قنا خلال الأيام الماضية، بما يعكس التنسيق المستمر بين المحافظة والوزارة فى دعم منظومة القيادات المحلية وسرعة تنفيذ برامج الإصلاح الإدارى.





محافظ قنا ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقدان مشروع مزرعة شتلات القصب بالمراشدة

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، جولة ميدانية بمشروع مزرعة شتلات القصب بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، لمتابعة سير العمل بالمشروع، وبحث آفاق التعاون المستقبلى بين المحافظة والهيئة في تنفيذ مشروعات تنموية جديدة تستهدف دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الجنوب.



وناقش محافظ قنا ورئيس الهيئة، عدداً من المقترحات الخاصة بالتوسع في المشروعات الزراعية القائمة على التقنيات الحديثة فى الزراعة والري، وعلى رأسها مشروع مزرعة شتلات القصب، الذي يُعد نموذجاً تنموياً متطوراً يهدف إلى زيادة إنتاجية الفدان وتقليل الفاقد وتحسين جودة المحصول.





صحة قنا تدشن عيادات الدعم النفسي بعدد من منشآت الرعاية الأولية

دشَّنت مديرية الشؤون الصحية بقنا، عدداً من عيادات الدعم النفسي بعدد من وحدات ومراكز الرعاية الأولية بعدد من الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، فى إطار حرص وزارة الصحة والسكان على دعم الصحة النفسية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

قال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن عيادات الدعم النفسي تم تشغيلها بكلٍ من وحدة المراشدة الريفي بإدارة الوقف الصحية، مركز عائشة المرزوق التابع لإدارة قنا الصحية ومركز طب أسرة جراجوس بإدارة قوص الصحية وذلك لتقديم خدمات الدعم النفسي للمواطنين.



