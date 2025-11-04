قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعد الدين الهلالي: النبي الذي نزل عليه الوحي منع هدم الآثار
سباق موتوسيكلات.. إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بالدقهلية
بالتوفيق للزمالك.. ناصر منسي يرد على استبعاده من قائمة السوبر
الزمالك يجمد صفقاته الشتوية بسبب الأزمة المالية
الدفاع الروسية: دمرنا 26 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال 3 ساعات
خصومات غير مسبوقة.. الخطيب يوجه رسالة حاسمة للاعبي الأهلي قبل السوبر
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
خدتها scan.. كواليس اتهام فتاة وشابين بتزوير تذكرة افتتاح المتحف المصري الكبير
بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة
أغطية بلاستيكية ممزقة وملقاة على الأرض بسور المتحف المصري الكبير.. الحقيقة هنا
"السياحة": أغطية المتحف الكبير البلاستيكية مخلفات مؤقتة لحفل الافتتاح.. والشركة بدأت إزالتها
تفاصيل الحكم النهائي على ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر في قضية السب والقذف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا..اعتماد حركة تنقلات جديدة لرؤساء المدن..وضع حجر أساس لمشروع تطوير مقر نقابة المهن الزراعية

وضع حجر أساس نقابة المهن الزراعية
وضع حجر أساس نقابة المهن الزراعية


 

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها ، حصول مدرسة نجع الجزيرة  على مركز متقدم بجائزة التميز المؤسسي، البطولة العربية لخماسيات كرة القدم تواصل فعالياتها لليوم الثانى بجامعة قنا، وضع حجر الأساس لمشروع تطوير مقر نقابة المهن الزراعية، اعتماد حركة تنقلات جديدة لرؤساء المراكز والمدن، المحافظ ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقدان مشروع مزرعة شتلات القصب بالمراشدة، ومديرية الصحة تدشن عيادات الدعم النفسي بعدد من منشآت الرعاية الأولية.

مدرسة نجع الجزيرة بقنا تحصل على مركز متقدم بجائزة التميز المؤسسي
 

هنأ هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مدرسة نجع الجزيرة للتعليم الأساسى بالصبريات التابعة لإدارة دشنا التعليمية نظراً لفوزها بجائزة التميز المؤسسي للمساواة بين الجنسين من بين 10 مدارس اختيرت لهذه الجائزة على مستوى الجمهورية.
 

وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على مساندة  الدكتورة دعاء عسران، منسق عام تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم بقنا لمشاركة المدرسة فى منافسات الجائزة على مستوى الجمهورية.


 

البطولة العربية لخماسيات كرة القدم تواصل فعالياتها لليوم الثانى بجامعة قنا
 

تواصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات البطولة العربية العشرين لخماسيات كرة القدم، التي تستضيفها جامعة قنا برعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بملاعب القرية الأولمبية، وسط أجواء من الحماس والتنافس القوي بين الفرق المشاركة.
 

استُهلّت منافسات اليوم الثاني بلقاء مثير بين جامعة بنها الأهلية وجامعة قنا، حيث تمكن فريق جامعة قنا من تحقيق فوز كبير بخمسة أهداف نظيفة، في أداء مميز أمام جماهيره، وفي المباراة التالية، فاز فريق جامعة بنها على جامعة السلام بنتيجة 6 أهداف دون رد، ليواصل تألقه في البطولة.

 

وضع حجر الأساس لمشروع تطوير مقر نقابة المهن الزراعية بقنا

وضع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، حجر الأساس لمشروع تطوير مقر نقابة المهن الزراعية بمدينة قنا، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والعقيد علي كامل، نائب المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور سيد خليفة، النقيب العام للزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة.

تضمنت الفعاليات عرض تقديمي من الشركة الاستشارية المنفذة للمشروع، تناول مكونات المبنى الذي يُقام على مساحة ٣٢٠٠ متر مربع، بتصميم معماري حديث يعكس الطابع الحضاري لمدينة قنا، ويضم مقرًا إداريًا للنقابة ومجموعة من الخدمات الطبية والاجتماعية والاستثمارية والترفيهية وساحات انتظار للسيارات، في إطار رؤية متكاملة لاستثمار أصول النقابة وتنمية مواردها بصورة مثلى.

لتطوير الأداء الإدارى.. اعتماد حركة تنقلات جديدة لرؤساء المراكز والمدن بقنا

اعتمد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، حركة تنقلات جديدة شملت عدداً من رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرات الجهاز التنفيذى بالمحافظة بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية من العمل التنموى.

ويأتى هذا القرار استكمالاً لاعتماد الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لتعيين 4 رؤساء مدن جدد بمحافظة قنا خلال الأيام الماضية، بما يعكس التنسيق المستمر بين المحافظة والوزارة فى دعم منظومة القيادات المحلية وسرعة تنفيذ برامج الإصلاح الإدارى.


 

محافظ قنا ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقدان مشروع مزرعة شتلات القصب بالمراشدة

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، جولة ميدانية بمشروع مزرعة شتلات القصب بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، لمتابعة سير العمل بالمشروع، وبحث آفاق التعاون المستقبلى بين المحافظة والهيئة في تنفيذ مشروعات تنموية جديدة تستهدف دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الجنوب.
 

وناقش محافظ قنا ورئيس الهيئة، عدداً من المقترحات الخاصة بالتوسع في المشروعات الزراعية القائمة على التقنيات الحديثة فى الزراعة والري، وعلى رأسها مشروع مزرعة شتلات القصب، الذي يُعد نموذجاً تنموياً متطوراً يهدف إلى زيادة إنتاجية الفدان وتقليل الفاقد وتحسين جودة المحصول.


 

صحة قنا تدشن عيادات الدعم النفسي بعدد من منشآت الرعاية الأولية

دشَّنت مديرية الشؤون الصحية بقنا، عدداً من عيادات الدعم النفسي بعدد من وحدات ومراكز الرعاية الأولية بعدد من الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، فى إطار حرص وزارة الصحة والسكان على دعم الصحة النفسية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

قال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن عيادات الدعم النفسي تم تشغيلها بكلٍ من وحدة المراشدة الريفي بإدارة الوقف الصحية، مركز عائشة المرزوق التابع لإدارة قنا الصحية ومركز طب أسرة جراجوس بإدارة قوص الصحية وذلك لتقديم خدمات الدعم النفسي للمواطنين.

 

قنا جائزة التميز المؤسسي البطولة العربية لخماسيات كرة القدم نقابة المهن الزراعية عيادات الدعم النفسي أخبار قنا جامعة قنا حركة تنقلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

ترشيحاتنا

الزلزال الذي ضرب شمال أفغانستان

رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال أفغانستان

ترامب

صحيفة إسرائيلية: إدارة ترامب تحث تل أبيب على السماح بدخول الصحفيين الأجانب لغزة

ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي عهد البحرين يؤكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

فيديو

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد