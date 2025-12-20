أشرف شاكر: 21ديسمبر ذروة الانقلاب الشتوية.. ويناير سيشهد اضطرابات جوية كبيرة

أكد الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ان يوم 21ديسمبر هو ذروة الانقلاب الشتوية، مشيرا إلى أنه يعتبر بداية فصل الشتاء، ويعتبر هذا التاريخ أطول الأيام ليلا حتى نصل للإعتدال الربيعي.

وقال أشرف شاكر، خلال مداخل هاتفي لفضائي إكسترا نيوز، أن شهر يناير سيصاحبه تقلبات جوية كبيرة، مؤكدا أنه سيحدث ذلك نتيجة المنخفضات الجوية الكبيرة التي ستحدث.

وتابع أن ظهور بقعة شمسية في هذا التوقيت يُعد أمرًا طبيعيًا ومتكررًا ضمن الدورة الشمسية التي تمتد لـ 11 عامًا بين نشاط وهبوط، مشددًا على أن معهد البحوث الفلكية يصدر دائمًا تحذيرات واضحة عند ظهور أي نشاط شمسي، أبرزها منع النظر إلى الشمس في أي وقت بشكل مباشر أو عبر التليسكوبات دون استخدام مرشحات مخصصة.